Кадыров провел совещание в куртке от Louis Vuitton почти за $2 тысячи (фото)

Российский политик во время общения с подчиненными появился в дизайнерской "военной форме". Цена его куртки, как указано на сайте бренда, составляет 252 тысячи рублей.

Related video

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание в "военной форме" от Louis Vuitton. Это 7 мая заметил в российском телеграмм-канале "Двач", а также об этом написал в соцсетях советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сам Кадыров 6 мая опубликовал в соцсетях кадры с совещания, на котором сидел в упомянутой куртке.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

Дизайнерская вещь доступна на сайте бренда, но в английской версии цена отсутствует. Однако российский Louis Vuitton указал, сколько стоит "овершорт" — 252 тысячи рублей, то есть приблизительно 2 тысячи долларов или более 75 тысяч гривен.

Фото: скриншот Фото: скриншот

На то, что Кадыров одет в брендовую куртку, указывают особый принт на ткани и завязки на рукавах. Их можно увидеть как на кадрах с моделью, так и на фото с чеченским главой.

"Кадыров снял видео в рубашке Louis Vuitton, которая стоит 2370 евро. Каким будет дресс-код для кадыровцев, которые будут снимать тикток в Бахмуте?", — написал Геращенко.

Напомним, 5 мая Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить Евгения Пригожина в Бахмуте. Он предложил отправить атаковать город отряд "Ахмат" вместо российской ЧВК "Вагнер", объявившей о намерении оставить позиции.

Ранее, 16 апреля, Рамзан Кадыров отказался встречаться с вернувшимися из плена чеченскими боевиками. По его словам, бойцы должны доказать на фронте, что не имели другого выхода, как сдаться в плен.