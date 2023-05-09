Кадиров провів нараду в куртці від Louis Vuitton за майже $2 тисячі (фото)
Російський політик під час спілкування з підлеглими з’явився у дизайнерській "військовій формі". Ціна його куртки, як вказано на сайті бренду, становить 252 тисячі рублів.
Голова Чечні Рамзан Кадиров провів нараду у "військовій формі" від Louis Vuitton. Це 7 травня помітили у російському телеграм-каналі "Двач", а також про це написав у соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Сам Кадиров 6 травня опублікував у соцмережах кадри з наради, на якій сидів у згаданій куртці.
Дизайнерська річ доступна на сайті бренду, однак в англійській версії ціна відсутня. Проте російський Louis Vuitton вказав, скільки коштує "овершорт" — 252 тисячі рублів, тобто приблизно 2 тисячі доларів або понад 75 тисяч гривень.
На те, що Кадиров був вдягнений у брендову куртку, вказують особливий принт на тканині та зав’язки на рукавах. Їх можна побачити як на кадрах з моделлю, так і на фото з чеченським головою.
"Кадиров зняв відео в сорочці Louis Vuitton, яка коштує 2370 євро. Яким буде дрес-код для кадирівців, які зніматимуть тікток у Бахмуті?", — написав Геращенко.
Нагадаємо, 5 травня Рамзан Кадиров заявив про готовність замінити Євгена Пригожина у Бахмуті. Він запропонував відправити атакувати місто загін "Ахмат" замість російської ПВК "Вагнер", яка оголосила про намір лишити позиції.
Раніше, 16 квітня, Рамзан Кадиров відмовився зустрічатися з чеченськими бойовиками, які повернулися з полону. За його словами, бійці мають довести на фронті, що не мали іншого виходу як здатися у полон.