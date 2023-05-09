Показали концерт: в США пенсионер и сотрудница полиции учили танец посреди дороги (видео)

Остановка транспортного средства приняла неожиданный оборот, когда пожилой мужчина, которого остановили, в итоге дал сотруднице полиции урок танца.

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В Пекенсе, штат Южная Каролина, США, офицер Вудманси остановила транспортное средство, за рулем которого был пожилой мужчина. Пенсионер нарушил правила дорожного движения, а заодно научил сотрудницу полиции танцевать. Об этом пишет Fox News.

На записях с камер наблюдения и приборов видно, как офицер Вудманси разговаривает с мужчиной возле его автомобиля вскоре после полуночи в воскресенье утром, 7 мая. Мужчина был остановлен за несоблюдение правил дорожного движения. Казалось бы все идет нормально, но то, что было обычной остановкой, неожиданно превратилось в урок танцев "два шага".

"Вы танцуете?" — спросил мужчина у Вудманси, показав ей танцевальные туфли, которые были на нем.

После этого пенсионер предложил научить сотрудницу паре движений.

"Прямо здесь? Нет, я никогда не делала этого раньше", — отвечает Вудманси, имея в виду стиль танца.

Мужчина был остановлен за несоблюдение правил дорожного движения Фото: скриншот/YouTube

Полиция Пикенса пошутила, что они пока не уверены, получит ли их офицер зачеты в Академии уголовного правосудия за то, что выучила "два шага", но сказали, что это определенно вызвало улыбку на лице сотрудников.

"Мы показали вам концерт, посвященный остановке движения, а теперь мы предлагаем вам урок по созданию пробок. Офицер Вудманси умеет находить одаренных людей во время остановки транспорта. Остановка за несоблюдение правил дородного движения быстро превратилась в урок танца в стиле "два шага", который преподал добрый джентльмен, только что вышедший из ресторана Cotton Eyed Joe's", — написал полицейский департамент Пикенса в Facebook.

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