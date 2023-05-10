Без вредных мутаций: в Британии впервые родились дети, зачатые от трех родителей

Первый британский ребенок, созданный с использованием ДНК трех человек, появился на свет после того, как врачи провели новаторскую процедуру ЭКО.

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В Великобритании была успешно проведена инновационная процедура ЭКО, результатом которой стали первые рождения детей, получивших генетический материал от трех родителей. Об этом пишет The Guardian.

Посредством данного метода было рождено не менее пяти детей, однако точное число пока не уточняется. Медики объяснили, что этот подход называется митохондриальным донорством (MDT), в рамках которого использовались ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания зародышей методом ЭКО, лишенных вредных мутаций. Более 99,8 процента ДНК младенцев происходит от их родителей, а всего около 0,1 процента приходится на генетический материал третьей женщины-донора.

Врачи отметили, что все митохондрии наследуются от матери, вредные мутации могут повлиять на всех детей женщины. Некоторые младенцы могут иметь лишь незначительное количество таких мутаций и оставаться здоровыми, в то время как другие могут страдать от серьезных заболеваний из-за передачи большого числа мутаций. Данная процедура поможет избежать всех осложнений со здоровьем у эмбрионов.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Сара Норкросс, директор благотворительной организации Pet, которая занимается улучшением выбора для людей, страдающих бесплодием и генетическими заболеваниями, сказала, что важно, чтобы технология использовалась "взвешенно и тщательно регулировалась", пока она оценивается.

"Также очень важно, чтобы мы уважали частную жизнь детей с донорскими митохондриями и их родителей, не в последнюю очередь потому, что эти родители, скорее всего, уже имели опыт болезни и тяжелой утраты в своей семье", — добавила она.

Издание отмечает, что Великобритания не первая страна, в которой рождаются такие дети. В 2016 году врач из США объявил о первом в мире рождении ребенка с помощью MDT после лечения иорданской женщины, носительницы митохондриальных мутаций, которые вызывают смертельное заболевание под названием синдром Лея.

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