Без шкідливих мутацій: у Британії вперше народилися діти, зачаті від трьох батьків

Перша британська дитина, створена з використанням ДНК трьох людей, з'явилася на світ після того, як лікарі провели новаторську процедуру ЕКО.

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У Великій Британії було успішно проведено інноваційну процедуру ЕКО, результатом якої стали перші народження дітей, які отримали генетичний матеріал від трьох батьків. Про це пише The Guardian.

За допомогою цього методу було народжено не менше п'яти дітей, однак точне число поки що не уточнюється. Медики пояснили, що цей підхід називається мітохондріальним донорством (MDT), у рамках якого використовувалися тканини яйцеклітин здорових жінок-донорів для створення зародків методом ЕКО, позбавлених шкідливих мутацій. Понад 99,8 відсотка ДНК немовлят походить від їхніх батьків, а лише близько 0,1 відсотка припадає на генетичний матеріал третьої жінки-донора.

Лікарі наголосили, що всі мітохондрії успадковуються від матері, шкідливі мутації можуть вплинути на всіх дітей жінки. Деякі немовлята можуть мати лише незначну кількість таких мутацій і залишатися здоровими, тоді як інші можуть страждати від серйозних захворювань через передачу великої кількості мутацій. Ця процедура допоможе уникнути всіх ускладнень зі здоров'ям в ембріонів.

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Сара Норкросс, директор благодійної організації Pet, яка займається покращенням вибору для людей, які страждають на безпліддя та генетичні захворювання, сказала, що важливо, щоб технологія використовувалася "зважено і ретельно регулювалася", поки вона оцінюється.

"Також дуже важливо, щоб ми поважали приватне життя дітей з донорськими мітохондріями та їхніх батьків, не в останню чергу тому, що вони, швидше за все, вже мали досвід хвороби та важкої втрати у своїй родині", — додала вона.

Видання зазначає, що Великобританія не є першою країною, в якій народжуються такі діти. У 2016 році лікар зі США оголосив про перше у світі народження дитини за допомогою MDT після лікування йорданської жінки, носії мітохондріальних мутацій, які викликають смертельне захворювання під назвою синдром Лея.

Раніше Фокус писав, що народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили. Після народження Харлі і Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.

Також повідомлялося, що сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя. Вони мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.