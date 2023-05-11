В Казахстане арестовали активиста после акции с унитазом возле памятника Жукову (фото)

По информации журналистов, Жаннат Ахмедьяров совершенно не планировал устраивать провокацию, однако потом увидел, что президент его страны Касым-Жомарт Токаев поехал в Москву на военный парад. Решение суда он собирается обжаловать.

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Житель Уральска в Казахстане Жаннат Ахмедьяров, который принес к памятнику маршала Жукова унитаз и устроил акцию протеста, был арестован на 10 суток. Об этом сообщает издание "Радио Азаттык" 10 мая.

По информации журналистов, административный суд Уральска отправил под арест 53-летнего мужчины, который решил поддержать Украину и выставил рядом с бюстом советского маршала унитаз.

Жаннат Ахмедьяров отметил, что совершенно не согласен с таким решением и собирается его обжаловать. Примечательно, что суд начался всего спустя три часа, после того как произошло задержание в местном парке.

Тогда сотрудники правоохранительных органов заверили, что в отделение полиции нужно проехать для выяснения обстоятельств, однако потом будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного производства.

"Перед задержанием активиста пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области утром 10 мая распространила сообщение о том, что "решается вопрос о привлечении Ахмедьярова Ж. к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

Унитаз у памятника маршалу Жукову: что известно

На День Победы, 9 мая Жаннат Ахмедьяров в качестве протеста принес к бюсту маршала Жукова "трофейный" унитаз. Таким образом он хотел продемонстрировать, как относится к российской армии, а также к президенту РФ Владимиру Путину. Отдельно стоит отметить, что у него с собой была шапка с гербом Украины.

По его словам унитаз стал одним из символов войны. Дело в том, что после Второй мировой, в 1946 году во время обыска у советского маршала Жукова нашли более сорока унитазов, которые были привезены из Германии. Также во время войны в Украине российские оккупанты вывозили все из домов мирных жителей, и унитазы также не были исключением.

"Я акцию не планировал… а тут выясняется в последний момент, что поехал (в Москву, — ред.) наш президент. И мне так стало стыдно за действия президента, а тут так сложилось… Я решил провести акцию. Нашел унитаз, поехал к памятнику Жукова и поставил туда унитаз, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в Москве проходил военный парад в честь 9 мая. На Красной площади к президенту РФ Владимиру путину присоединились лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.