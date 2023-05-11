"Думали что еда": женщина увидела что-то странное в ухе своего ребенка (фото)

Мама ребенка, Джессика ДеЛоуч, была крайне удивлена, когда врач обнаружил в ухе ее дочери двух клещей. Женщина пытается предупредить других родителей об опасности, которую несут эти животные до того, как начнется летний сезон.

Related video

Джессика ДеЛоуч из штата Арканзас, США, стала популярной благодаря видеоролику в TikTok, в котором она рассказывает о том, как заметила что-то странное в ухе своей двухлетней дочери когда купала ее в прошлом месяце. Об этом пишет People.

"Это выглядело так, как будто она засунула в ухо какую-то еду", — рассказала она.

ДеЛоуч связалась с педиатром своей дочери, который предложил отвести ребенка на осмотр.

"Процесс удаления был очень травмирующим, так как вам приходится удерживать ребенка неподвижно, чтобы безопасно удалить предметы. Двухлетний ребенок просто не понимает, что пытается сделать врач", — сказала она.

Врач обнаружил двух клещей в ухе девочки Фото: TikTok/mrs.jess1986

В итоге врач обнаружил двух клещей в ухе девочки, что очень удивило ДеЛоуч.

"Я понятия не имела, что это клещи пока врач не начал удалять их", — сказала она.

В своем TikTok мама ребенка рассказала, что накануне ее дочь была на улице, когда она занималась дворовыми работами.

"Я просто рада, что у нее не было никаких последствий", — сказала ДеЛоуч.

Женщина пытается предупредить других родителей об опасности Фото: TikTok/mrs.jess1986

Женщина сняла видео, чтобы повысить осведомленность других родителей об опасности, которую несут эти животные до того, как начнется летний сезон клещей.

"Другие родители рассказывали мне о похожем опыте, даже о клещах, заползших на их ребенка с собаки. Я узнала, что это случается гораздо чаще, чем я могла себе представить", — добавила американка.

Ранее Фокус писал, что Алисию Догерти с 12 детьми назвали "гениальной" после того, как она приготовила обед для своих детей в бассейне, чтобы сэкономить время и силы на мытье посуды.

Также сообщалось, что в Великобритании семейная пара не планирует учить читать и писать своих детей. Адель и Мэтт Аллены не доверяют системам здравоохранения и образования, потому позволили своим детям делать свой собственный выбор с самого раннего возраста.