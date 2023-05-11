"Заберите маньяка к себе": за записку на могиле родителей Путина дали два года условно (фото)

Ирина Цыбанева признала, что положила записку на могилу, но не свою вину. По ее словам, такой поступок был совершен на эмоциях — после просмотра новостей о войне в Украине.

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В Петербурге вынесли приговор 60-летней Ирине Цыбаневой, которая положила на могилу родителей Путина записку со словами "вырастили урода и убийцу" и просьбой "забрать маньяка к себе". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Приговор по делу об осквернении захоронений — два года условно. По отбытии наказания предусмотрен еще и двухлетний испытательный срок. Сторона обвинения настаивала на трехлетнем условном сроке.

Несмотря на это, Ирина Цыбанева все же опасалась, что ее могли приговорить к реальному тюремному заключению. По ее словам, "в стране закручивающихся гаек она могла попасть в эту машину".

Фото: "Радио Свобода" | Осужденная за записку на могиле родителей Путина

Во время слушания Цыбанева признала, что положила записку на могилу, но не свою вину. С ее слов, такой поступок был совершен на эмоциях — после просмотра новостей о войне в Украине. Она также опасалась ядерного удара.

Фото: "Радио Свобода" | Ирина Цыбанева на суде

Сторона обвинения утверждала, что женщина совершила такой поступок по мотивам "политической ненависти" к российскому президенту и его родителям.

Ирина Цыбанева — инженер и бухгалтер из Петербурга, на протяжении 30 лет она работала в различных местных компаниях. Выйдя на пенсию, вела активный образ жизни: концерты, фестивали, путешествия.

Оставленная 6 октября 2022 года на Серафимовском кладбище записка была следующего содержания: "Родители маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти".

Записку на могиле заметил охранник кладбища и сообщил в полицию.

Прежде на месте захоронения Марии Ивановны и Владимира Спиридоновича Путиных уже имела место похожая акция. Кто-то положил на их могилу страницу из школьного дневника, в котором сообщалось, что "сын безобразно себя ведет: прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать школу". Фото опубликовал Telegram-канал "Феминистское Антивоенное Сопротивление".

Записка на могиле родителей Путина Записка на могиле родителей Путина Записка на могиле родителей Путина

Напомним, что перед началом парада на Красной площади Путина видели с "ядерным чемоданчиком", в котором, возможно, содержались коды для ядерного удара.

Также сообщалось, что спикер главы Кремля Дмитрий Песков считает, что Путина не решатся арестовать за рубежом, так как речь идет о ядерной державе.