"Заберіть маніяка до себе": за записку на могилі батьків Путіна дали два роки умовно (фото)

Ірина Цибанєва визнала, що поклала записку на могилу, але не свою провину. За її словами, такий вчинок було здійснено на емоціях після перегляду новин про війну в Україні.

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У Петербурзі винесли вирок 60-річній Ірині Цибаньовій, яка поклала на могилу батьків Путіна записку зі словами "виростили виродка та вбивцю" та проханням "забрати маніяка до себе". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вирок у справі про осквернення поховань – два роки умовно. Після відбуття покарання передбачено ще й дворічний випробувальний термін. Сторона звинувачення наполягала на трирічному терміні.

Незважаючи на це, Ірина Цибанєва все ж таки побоювалася, що її могли засудити до реального ув'язнення. За її словами, "в країні гайок, що закручуються, вона могла потрапити в цю машину".

Фото: Радіо Свобода | Засуджена за записку на могилі батьків Путіна

Під час слухання Цибанєва визнала, що поклала записку на могилу, але не свою провину. За її словами, такий вчинок було здійснено на емоціях після перегляду новин про війну в Україні. Вона також побоювалася ядерного удару.

Фото: Радіо Свобода | Ірина Цибанєва на суді

Сторона звинувачення стверджувала, що жінка зробила такий вчинок за мотивами "політичної ненависті" до російського президента та його батьків.

Ірина Цибанєва — інженер та бухгалтер з Петербурга, протягом 30 років вона працювала в різних місцевих компаніях. Вийшовши на пенсію, вела активний спосіб життя: концерти, фестивалі, подорожі.

Залишена 6 жовтня 2022 року на Серафимівському цвинтарі записка була такого змісту: "Батьки маніяка, заберіть його до себе. Від нього стільки болю та бід, увесь світ молить про його смерть".

Записку на могилі помітив охоронець цвинтаря та повідомив у поліцію.

На місці поховання Марії Іванівни та Володимира Спіридоновича Путіних вже мала місце схожа акція. Хтось поклав на їхню могилу сторінку зі шкільного щоденника, в якому повідомлялося, що "син жахливо себе веде: прогулює уроки історії, б'ється з сусідами по парті і погрожує підірвати школу". Фото опублікував Telegram-канал "Феміністський Антивоєнний Опір".

Записка на могилі батьків Путіна Записка на могилі батьків Путіна Записка на могилі батьків Путіна

Нагадаємо, що перед початком параду на Червоній площі Путіна бачили з "ядерною валізкою", в якій, можливо, містилися коди для ядерного удару.

Також повідомлялося, що спікер голови Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Путіна не наважаться заарештувати за кордоном, оскільки йдеться про ядерну державу.