В РФ хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию"

Российский омбудсмен Татьяна Москвалькова якобы получила "тысячи обращений" от граждан Украины, которые чувствуют себя чужими в своей стране — боятся жить в Украине, говорить о 9 мая и высказывать мысли о российской литературе.

Related video

В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию". Такую инициативу предложили уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ТАСС сегодня, 12 мая.

Яровая заявляет, что в прошлом году получила в пять раз больше жалоб на случаи "русофобии", чем в 2021 году. Москалькова утверждает, что жалобы касались нарушений "практически всех основных прав человека".

Российский омбудсмен якобы бы получила "тысячи обращений" от граждан Украины, которые чувствуют себя чужими в своей стране – боятся жить в Украине и называет это "самостоятельным составом преступления".

"Я считаю, что русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно опасного деяния. Это является одной из форм современного неонацизма, которая заключается в дискриминации российских граждан по этническому, национальному, языковому, религиозному и иным признакам", – заявила Москалькова.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также высказалась за то, чтобы на уровне закона определить понятие "русофобия" и установить уголовную ответственность за нее.

Напомним, 1 мая в Риге (Латвия) россияне и пророссийские настроенные граждане собрали митинг, на котором выступали "против русофобии".

Напомним, в начале марта в Кишиневе на языковом митинге заметили россиян. Журналист пообщался с противниками переименования государственного языка Молдовы и выяснил, что они владеют только русским.

СМИ также писали о том, что 22 февраля в Германии потроллили сторонников Путина. Группа людей с флагами России прошлась по улицам немецкого города Гера под цирковой марш, который включили местные жители, выражая таким образом поддержку Украине.