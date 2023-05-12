Мужчина установил камеру на трехметровый забор, чтобы следить за двором соседа (фото)

Автор поста на платформе Reddit утверждает, что не может и шагу ступить, чтобы его не увидел живущий рядом человек, который недавно развернул объектив камеры наблюдения прямо на его двор. Полиция бессильна что-либо сделать, и у него нет денег, чтобы подать гражданский иск.

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Перед теми, кто живет в непосредственной близости с соседями, зачастую в полный рост встает вопрос прайвеси или неприкосновенности частного существования. Анонимный пользователь Reddit рассказал о навязчивом жильце, который подглядывает за происходящем на соседней территории с помощью камеры.

Автор поста утверждает, что не может и шагу ступить, чтобы его не увидел человек, живущий рядом, который недавно развернул объектив камеры наблюдения прямо на его двор.

"Я поставил двухметровый забор, а сосед поднял свой забор на полметра и установил камеру, теперь объектив смотрит прямо на мой двор", — поделился своей историей автор публикации.

По его словам, у него были сложности с этим соседом с тех пор, как он переехал несколько лет назад.

"Они сразу установили забор и заняли полметра моей территории в начале 2020 года. Пришлось платить адвокату и проводить аудит и исправлять ошибку. Решил наконец-то поставить забор и отделиться от них в ноябре прошлого года. Но спустя месяц они увеличили высоту своего забора на полметра и появилось вот это (выходит на мой двор). Полиция ничего не сделает, и я у меня нет денег, чтобы подать гражданский иск", — пояснил он.

Камера наблюдения

За два для этот пост на платформе Reddit набрал больше 18 тысяч комментариев в соцсети.

Одни пользователи советовали ответить тем же — и тоже установить камеру на соседский двор, даже фейковую. Кто предложил разместить на заборе детскую игрушку — цветочное колесо и заблокировать обзор камере. Колесо будет вращаться, а датчик движения на камере безостановочно срабатывать.

Среди других предложений было: поднять забор на метр только в месте установленной камеры или же установить зеркало напротив нее.

Напомним, что в США грабители похитили камеру, которая продолжала работать и показывала владельцу частную жизнь преступников.

Также сообщалось, что в Москве мужчину призывного возраста вычислили по камерам. Из банка он отправился прямиком в военкомат.