Чоловік встановив камеру на триметрову огорожу, щоб слідкувати за двором сусіда (фото)

Автор посту на платформі Reddit стверджує, що не може і кроку ступити, щоб його не побачила людина, яка живе поруч і яка нещодавно розвернула об'єктив камери спостереження прямо на його двір. Поліція безсила щось зробити, і він не має грошей, щоб подати цивільний позов.

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Перед тими, хто живе в безпосередній близькості до сусідів, часто постає питання прайвесі чи недоторканності приватного існування. Анонімний користувач Reddit розповів про нав'язливого мешканця, який підглядає за тим, що відбувається на сусідній території, за допомогою камери.

Автор поста стверджує, що не може й кроку ступити, щоб його не побачила людина, яка живе поруч і нещодавно розгорнула об'єктив камери спостереження прямо на сусідське подвір'я.

"Я поставив двометровий паркан, а сусід підняв свій паркан на пів метра і встановив камеру, тепер об'єктив дивиться просто на мій двір", — розповів автор публікації.

За його словами, він мав складнощі з цим сусідом з того часу, як той переїхав кілька років тому.

"Вони відразу встановили паркан і зайняли пів метра моєї території на початку 2020 року. Довелося платити адвокату, проводити аудит і виправляти помилку. Вирішив нарешті поставити паркан і відокремитися від них у листопаді минулого року. Але через місяць вони збільшили висоту свого паркану на пів метра і з'явилося ось це (виходить на мій двір). Поліція нічого не зробить, і я не маю грошей, щоб подати цивільний позов", — пояснив він.

Камера спостереження

За два дні цей пост набрав більше 18 тисяч коментарів у соцмережі.

Одні користувачі радили відповісти тим самим — і також встановити камеру на сусідське подвір'я, навіть фейкову. Хто запропонував розмістити на паркані дитячу іграшку — кольорове колесо та заблокувати огляд камері. Колесо обертатиметься, а датчик руху на камері безперервно спрацьовуватиме.

Серед інших пропозицій було: підняти паркан на метр тільки в місці встановленої камери або встановити дзеркало навпроти неї.

Нагадаємо, що у США грабіжники викрали камеру, яка продовжувала працювати та показувала власнику приватне життя злочинців.

Також повідомлялося, що у Москві чоловіка призовного віку вирахували по камерах. З банку він вирушив прямо у військкомат.