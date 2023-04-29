У США грабіжники вкрали камеру, яка показує власнику життя злочинців (відео)

Двоє чоловіків викрали інструменти та інші предмети на суму майже 8 тисяч доларів із будинку, в якому робили ремонт. Однією з викрадених речей була камера, яка працювала на батарейках і продовжувала показувати, як живуть злочинці.

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Зломщики пограбували будинок у Мілвокі, штат Вісконсин (США), і вкрали відеокамеру, яка довгий час показувала все, що відбувається, її власнику. Про це пише CBS News.

Двоє чоловіків викрали інструменти та інші предмети на суму майже 8 тисяч доларів із будинку, в якому робили ремонт. Видання зазначає, що серед іншого вони понесли камеру спостереження, яка транслювала відео з їхнього кухонного столу.

"Хтось взяв камеру і сказав, що це? А потім вони запакували її не знаючи, що вона все ще активна", — розповіла ріелторка Еріка Віншип із Premier Point Realty.

Грабіжники забрали камеру спостереження, яка транслювала відео з їхнього кухонного столу Фото: CBS News

Оскільки будинок був порожнім, грабіжникам ніхто не завадив вибити вхідні двері. Вони пробули всередині деякий час, після чого вкрали інструменти, а також заховану камеру. Грабіжники не знали, що пристрій працюватиме будь-де, тому вона довгий час знімала, що відбувається у них на кухні.

Жінка поділилася відео, зняте через тиждень після крадіжки в будинку грабіжника.

"Ми бачимо, як люди вживають наркотики. Бачимо, як злочинці говорять про те, як вони продавали наркотики й куди йшли гроші", — сказала ріелторка.

За словами Віншип, вона може лише припустити, що злодії не усвідомлюють, що камера все ще передає те, що відбувається. Вона працює від батарейного живлення і використовує стільникову мережу, продовжуючи транслювати запис "побаченого" навіть майже через вісім днів після того, як була вкрадена.

Поліція Мілвокі заявила, що розслідування продовжується, але арештів не проводилося.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.