В США грабители украли камеру, которая показывает владельцу жизнь преступников (видео)

Двое мужчин похитили инструменты и другие предметы на сумму около 8 тысяч долларов из дома, в котором делали ремонт. Одной из украденных вещей была камера, которая работала на батарейках и продолжала показывать как живут преступники.

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Взломщики ограбили дом в Милуоки, штат Висконсин (США), и украли видеокамеру, которая долгое время показывала все происходящее ее владельцу. Об этом пишет CBS News.

Двое мужчин похитили инструменты и другие предметы на сумму около 8 тысяч долларов из дома, в котором делали ремонт. Издание отмечает, что среди прочего, они унесли камеру наблюдения, котора транслировала видео с их кухонного стола.

"Кто-то взял камеру и сказал, что это? А потом они упаковали ее не зная, что она все еще активна", — рассказала риелтор Эрика Уиншип из Premier Point Realty.

Грабители унесли камеру наблюдения, котора транслировала видео с их кухонного стола Фото: CBS News

Поскольку дом был пустым, грабителям никто не помешал выбить входную дверь. Они пробыли внутри некоторое время после чего украли инструменты, а также спрятанную камеру. Грабители не знали, что камера будет работать где угодно, поэтому она долгое время снимала, что происходит у них на кухне.

Женщина поделилась видео, снятым через неделю после кражи в доме грабителя.

"Мы видим, как люди употребляют наркотики. Видим, как преступники говорят о том, как они продавали наркотики и куда уходили деньги", – сказала риелтор.

По словам Уиншип, она может только предположить, что воры не осознают, что камера все еще передает происходящее. Она работает от батарейного питания и использует сотовую сеть, продолжая транслировать запись "увиденного" даже спустя почти восемь дней после того, как была украдена.

Полиция Милуоки заявила, что расследование продолжается, но арестов не производилось.

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