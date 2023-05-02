З банку до військкомату: у Москві юнака призовного віку вирахували по камерах, — ЗМІ

Звичайна операція у відділенні банку, за інформацією журналістів, обернулася для жителя Москви поїздкою до військкомату з проходженням медкомісії у супроводі поліції.

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Москвича призовного віку вирахували по камерах "Ощадбанку" та супроводжували до військкомату. Про це 2 травня повідомляє російський Telegram-канал SOTA.

За інформацією журналістів, хлопець зайшов у відділення "Сбербанку" на Старому Арбаті, після чого на виході на нього вже чекали поліцейські, щоб супроводити у військкомат за місцем прописки.

Силовики самі зізналися, що вирахували молодика за встановленими в приміщенні банку камерами.

Юнак пройшов медкомісію у військкоматі, але зміг переконати лікарів, щоб його відпустили для того, щоб зробити "нормальні аналізи". Зараз він шукає юристів, які могли б допомогти йому розібратися у правомірності ситуації, що сталася.

Наприкінці березня, за інформацією представника ГУР Андрія Юсова, прихована мобілізація в Росії, що дозволяє поповнювати ряди окупантів на мінімум 20 тисяч осіб на місяць, продовжується, проте моральний стан мобілізованих на вкрай низькому рівні.

1 квітня Фокус писав про те, що Міноборони Росії в рамках прихованої мобілізації планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч військових.

Нагадаємо, за інформацією американської розвідки на кінець квітня, Міноборони Росії поставило завдання залучити до військової служби ще 415 тисяч військових за 2023 рік. При цьому відомство свідомо занижує кількість втрат на війні в Україні.