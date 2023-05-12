Пришлось заплатить 500 фунтов: архиепископ Кентерберийский был оштрафован за превышение скорости

Главу Англиканской церкви, который короновал Чарльза III, оштрафовали за превышение скорости в 40 км/ч.

Related video

Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби, проводивший коронацию британского монаха Чарльза ІІІ, получил штраф более чем в 500 фунтов стерлингов за превышение скорости во время вождения автомобиля. Об этом сообщает 12 мая ВВС.

В прошлом году на своем Volkswagen Golf направлялся в свою официальную резиденцию во дворце Ламбет. Он ехал со скоростью 25 миль в час (40 км/ч) в зоне, которая имеет ограничение в 20 миль в час. Соответствующее нарушение ПДД зафиксировала автоматическая камера контроля скорости.

Священнослужителя правоохранительные структуры привлекли к ответственности в судебном порядке. Это произошло из-за реализации процедуры, предусматривающей возможность ответчика не приходить на соответствующие слушания. Судебное заседание состоялось через несколько дней после коронации короля Чальза ІІІ, на котором и присутствовал архиепископ Кентерберийский. В этот день ему предоставили возможность выступать в Палате лордов, чтобы осудить правительственный законопроект о противодействии нелегальной миграции.

Суд объявил решение обязать Уэлби уплатить 300 фунтов стерлингов штрафа, 120 фунтов стерлингов компенсации, а также 90 фунтов стерлингов судебных издержек. Были и добавлены три штрафных балла в его водительские права. Он письменно признался в содеянном. Приговор был оглашен на закрытом заседании мирового суда.

Позиция Англиканской церкви

Пресссекретарь архиепископа заявил, что тот не знал, что производство может быть рассмотрено в суде. По его словам, он пытался решить этот вопрос и уплатить штраф трижды. По словам представителя Англиканской церкви, Уэлби имел все документы, чтобы подтвердить, что он пытался заплатить. По его мнению, ошибка возникла из-за "проблем администрирования".

Коронация Чарльза ІІІ

Коронация Чарльз ІІІ и его супруги Камиллы состоялась 6 мая 2023 года. На ней присутствовал архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Через несколько часов после завершения религиозной службы королевская семья присоединилась к новокоронованному монарху. Новый король Великобритании вместе с королевой традиционно помахали толпе внизу.

Напомним, архиепископ Кентерберийский ответил на слова Меган Маркл о тайной свадьбе в саду. В преддверии торжественного события у архиепископа был ряд личных пастырских встреч с Меган и Гарри, однако их содержание он не раскрыл.