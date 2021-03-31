Архиепископ Кентерберийский ответил на слова Меган Маркл о тайной свадьбе в саду

Перед свадьбой у архиепископа был ряд личных пастырских встреч с Меган и Гарри, однако их содержание он раскрывать не стал.

65-летний архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби наконец нарушил молчание и прокомментировал слова принца Гарри и его жены Меган Маркл о том, что он тайно поженил пару за три дня до официальной церемонии. Об этом пишет The Daile Mail, ссылаясь, среди прочего, и на его интервью итальянскому изданию La Repubblica, которое он дал во время турне по продвижению его новой книги "Переосмысление Британии: основы надежды".

По его словам, официальная свадьба герцогов Сассекских состоялась в субботу, 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия.

"Официальная свадьба была в субботу. Я подписал свидетельство о браке, которое является юридическим документом. Я бы совершил серьезное уголовное преступление, если бы подписал его, зная, что оно было фальшивым", – подчеркнул архиепископ.

При этом он отметил, что перед свадьбой у него был ряд личных пастырских встреч с герцогом и герцогиней, однако о том, что на них обсуждалось, он говорить не стал.

Ранее представитель пары сообщал СМИ о том, что пара обменялась личными клятвами за несколько дней до своей официальной свадьбы. Об этом говорили и сами Меган и Гарри в интервью Опре Уинфри.

После этих откровений на Уэлби началось давление: от него требовали раскрыть правду о том, когда же на самом деле был заключен этот брак. Ряд священнослужителей обратились в аббатство за комментариями, и вот, спустя три недели после интервью, архиепископ прояснил этот момент.

[ + – ] Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби Фото: Archbishop of Canterbury/Instagram

Ранее Меган Маркл, которая жаловалась на отсутствие психологической помощи во дворце, вывел на чистую воду биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. Он заявил, что члены королевской семьи прибегали к услугам психотерапевтов, когда испытывали проблемы.

Кроме ТОО, ложь и манипуляции герцогини Сассекской выявили и британские СМИ. Неоднозначное интервью привело к тому, что популярность Гарри и Меган среди британцев резко упала.