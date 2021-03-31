Архиепископ Кентерберийский ответил на слова Меган Маркл о тайной свадьбе в саду
Перед свадьбой у архиепископа был ряд личных пастырских встреч с Меган и Гарри, однако их содержание он раскрывать не стал.
65-летний архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби наконец нарушил молчание и прокомментировал слова принца Гарри и его жены Меган Маркл о том, что он тайно поженил пару за три дня до официальной церемонии. Об этом пишет The Daile Mail, ссылаясь, среди прочего, и на его интервью итальянскому изданию La Repubblica, которое он дал во время турне по продвижению его новой книги "Переосмысление Британии: основы надежды".
По его словам, официальная свадьба герцогов Сассекских состоялась в субботу, 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия.
"Официальная свадьба была в субботу. Я подписал свидетельство о браке, которое является юридическим документом. Я бы совершил серьезное уголовное преступление, если бы подписал его, зная, что оно было фальшивым", – подчеркнул архиепископ.
При этом он отметил, что перед свадьбой у него был ряд личных пастырских встреч с герцогом и герцогиней, однако о том, что на них обсуждалось, он говорить не стал.
Ранее представитель пары сообщал СМИ о том, что пара обменялась личными клятвами за несколько дней до своей официальной свадьбы. Об этом говорили и сами Меган и Гарри в интервью Опре Уинфри.
После этих откровений на Уэлби началось давление: от него требовали раскрыть правду о том, когда же на самом деле был заключен этот брак. Ряд священнослужителей обратились в аббатство за комментариями, и вот, спустя три недели после интервью, архиепископ прояснил этот момент.
Ранее Меган Маркл, которая жаловалась на отсутствие психологической помощи во дворце, вывел на чистую воду биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. Он заявил, что члены королевской семьи прибегали к услугам психотерапевтов, когда испытывали проблемы.
Кроме ТОО, ложь и манипуляции герцогини Сассекской выявили и британские СМИ. Неоднозначное интервью привело к тому, что популярность Гарри и Меган среди британцев резко упала.