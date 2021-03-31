Архієпископ Кентерберійський відповів на слова Меган Маркл про таємне весілля в саду

Перед весіллям у архієпископа був ряд особистих пастирських зустрічей з Меган і Гаррі, проте їх зміст він розкривати не став.

65-річний архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі нарешті порушив мовчанку і прокоментував слова принца Гаррі та його дружини Меган Маркл про те, що він таємно вінчав пару за три дні до офіційної церемонії. Про це пише The Daile Mail, посилаючись, серед іншого, і на його інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, яке він дав під час турне по просуванню його нової книги "Переосмислення Британії: основи надії".

За його словами, офіційне весілля герцогів Сассекських відбулося в суботу, 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія.

"Офіційне весілля було в суботу. Я підписав свідоцтво про шлюб, яке є юридичним документом. Я б зробив серйозний кримінальний злочин, якби підписав його, знаючи, що він був фальшивим", — підкреслив архієпископ.

При цьому він зазначив, що перед весіллям у нього був ряд особистих пастирських зустрічей з герцогом і герцогинею, однак про те, що на них обговорювалося, він говорити не став.

Раніше представник пари повідомляв ЗМІ про те, що пара обмінялася особистими клятвами за кілька днів до свого офіційного весілля. Про це говорили і самі Меган і Гаррі в інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

Після цих одкровень на Уелбі почався тиск: від нього вимагали розкрити правду про те, коли ж насправді уклали цей шлюб. Ряд священнослужителів звернулися в абатство за коментарями, і ось, через три тижні після інтерв'ю, архієпископ прояснив цей момент.

[ + – ] Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі Фото: Archbishop of Canterbury/Instagram

Раніше Меган Маркл, яка скаржилася на відсутність психологічної допомоги у палаці, вивів на чисту воду біограф принцеси Діани Ендрю Мортон. Він заявив, що члени королівської сім'ї вдавалися до послуг психотерапевтів, коли мали проблеми.

Крім того, брехню і маніпуляції герцогині Сассекської виявили британські ЗМІ. Неоднозначне інтерв'ю призвело до того, що популярність Гаррі і Меган серед британців різко впала.