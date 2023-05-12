Довелося заплатити 500 фунтів: архієпископа Кентерберійського оштрафували за перевищення швидкості

Голову Англіканської церкви, який коронував Чарльза ІІІ, оштрафували за перевищення швидкості у 40 км/год.

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Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який проводив коронацію британського монаха Чарльза ІІІ, отримав штраф у понад 500 фунтів стерлінгів за перевищення швидкості під час кермування автівкою. Про це повідомляє 12 травня ВВС.

Минулого року на своєму Volkswagen Golf прямував до своєї офіційної резиденції в палаці Ламбет. Він їхав зі швидкістю 25 миль на годину (40 км/год) у зоні, яка має обмеження 20 миль на годину. Відповідне порушення правил дорожнього руху зафіксувала автоматична камера контролю швидкості.

Священнослужителя правоохоронні структури притягнули до відповідальності у судовому порядку. Це відбулося через реалізацію процедури, яка передбачає можливість відповідача не приходити на відповідні слухання. Судове засідання відбулося за кілька днів після коронації короля Чальза ІІІ, на якій й був присутній архієпископ Кентерберійський. Саме того дня йому надали можливість виступати у Палаті лордів, щоб засудити урядовий законопроєкт щодо протидії нелегальній міграції.

Суд оголосив рішення зобов'язати Уелбі сплатити 300 фунтів стерлінгів штрафу, 120 фунтів стерлінгів компенсації, а також й 90 фунтів стерлінгів судових витрат. Були й додані три штрафні бали до його водійських прав. Він письмово зізнався у скоєному. Вирок оголосили на закритому засіданні мирового суду.

Позиція Англіканської церкви

Прессекретар архієпископа заявив, що той не знав, що провадження може бути розглянута в суді. За його словами, він намагався розв'язати це питання та сплатити штраф тричі. Зі слів представника Англіканської церкви, Уелбі мав усі документи, щоб підтвердити, що він намагався заплатити. На його думку, помилка виникла через "проблеми адміністрування".

Коронація Чарльза ІІІ

Коронація Чарльз ІІІ та його дружини Камілли відбулася 6 травня 2023 року. На ній й був присутній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. За кілька годин після завершення релігійної служби королівська родина приєдналася до новокоронованого монарха. Новий король Великої Британії разом із королевою традиційно помахали натовпу внизу.

Нагадаємо, архієпископ Кентерберійський відповів на слова Меган Маркл про таємне весілля в саду. Напередодні урочистої події у архієпископа був ряд особистих пастирських зустрічей з Меган і Гаррі, проте їхній зміст він не розкрив.