На аукционе за рекордную сумму продали чек от Apple, подписанный Стивом Джобсом (фото)

Чек от Apple Computer Company, подписанный Стивом Джобсом в 1976 году – в год основания компании.

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На аукционе RR Auction за рекордную сумму $106,985 реализовали чек от Apple Computer Company, который подписал Стив Джобс. Об этом идет речь на сайте торговой площадки.

Организаторы торгов ожидали, что за чек с подписью легендарного изобретателя получат $25 000. Результат аукциона показал неожиданную динамику.

Чек, подписавший Джобс, имеет историческое значение, ведь на нем зафиксирован первый в истории зарегистрированный адрес компании Apple – 770 Welch Rd, Ste. 154, Palo Alto. Это был адрес почтового сервиса из Пало-Альто, также предоставлявшего услуги автоответчика. Джобс и его партнер Стив Возняк использовали здание до 1977 года, когда Apple основала свою штаб-квартиру в Купертино, штат Калифорния. Они использовали этот адрес, когда еще производили первую технику в знаменитом семейном гараже Джобса.

Чек от Apple, подписанный Стивом Джобсом

Стив Джобс подписал чек на сумму $175 на компанию Crampton, Remke & Miller. Эта организация предоставляла соответствующие услуги управленческого консалтинга другим крупным технологическим компаниям того времени, в том числе Xerox и Atari.

Бизнес-чек Choice Apple Computer Company, 6x3, заполненный шрифтом и подписанный Джобсом, "Стивен Джобс". Он был выплачен за 175 долларов 8 июля 1976 года. В соответствующей документации используется первый официальный адрес Apple по адресу 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto — местоположение службы автоответчика и отправка почты.

Напомним, 12 апреля в Париже на аукционе реализовали необычный Rolls-Royce из Украины, которому 57 лет. Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe с 2004 года был зарегистрирован на территории нашего государства. За 18 лет винтажный автомобиль проехал всего 500 км. Ателье HJ Mulliner Park Ward выпустило всего 42 таких кабриолета. Транспортное средство нестандартно, по меркам Rolls-Royce, задними килями в американском стиле и дизайном с четырьмя круглыми фарами.