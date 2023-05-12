На аукціоні за рекордну суму продали чек від Apple, підписаний Стівом Джобсом (фото)

Чек від Apple Computer Company, підписаний Стівом Джобсом у 1976 році — у рік заснування компанії.

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На аукціоні RR Auction за рекордну суму $106 985 реалізували чек від Apple Computer Company, який підписав Стів Джобс. Про це йдеться на сайті торгового майданчика.

Організатори торгів очікували, що за чек з підписом легендарного винахідника отримають $25 000. Результат аукціону показав несподівану динаміку.

Чек, який підписав Джобс, має історичне значення, адже на ньому зафіксовано першу в історії зареєстровану адресу компанії Apple – 770 Welch Rd, Ste. 154, Palo Alto. Це була адреса поштового сервісу з Пало-Альто, який також надавав послуги автовідповідача. Джобс та його партнер Стів Возняк використовували будівлю до 1977 року, коли Apple заснувала свою штаб-квартиру в Купертіно, штат Каліфорнія. Вони використовували цю адресу, коли ще виготовляли першу техніку знаменитому сімейному гаражі Джобса

Чек від Apple, підписаний Стівом Джобсом

Стів Джобс підписав чек на суму $175 на компанію Crampton, Remke & Miller. Ця організація надавала відповідні послуги управлінського консалтингу іншим значним технологічним компаніям того часу, зокрема Xerox та Atari.

Бізнес-чек Choice Apple Computer Company, 6x3, заповнений шрифтом і підписаний Джобсом, "Стівен Джобс". Його було виплачено за 175 доларів 8 липня 1976 року. У відповідній документації використовується перша офіційна адреса Apple за адресою 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto — місце розташування служби автовідповідача та відправлення пошти.

Нагадаємо, 12 квітня у Парижі на аукціоні реалізували незвичний Rolls-Royce з України, якому 57 років. Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe з 2004 року було зареєстровано на території нашої держави. За 18 років вінтажний автомобіль проїхав лише 500 км. Ательє HJ Mulliner Park Ward випустило лише 42 таких кабріолети. Транспортний засіб нестандартним, за мірками Rolls-Royce, задніми кілями в американському стилі та дизайном із чотирма круглими фарами.