Пытались утащить в лес: 14-летний мальчик выстрелом из рогатки спас 8-летнюю сестру (фото)

Потенциального похитителя нашли прячущимся на заправке недалеко от места происшествия с заметными ранениями головы и груди от выстрела из рогатки.

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14-летний подросток из города Алпина, штат Мичиган (США), использовал свою рогатку, чтобы отбиться от потенциального похитителя, который вышел из леса и попытался похитить его 8-летнюю сестру. Об этом пишет The Insider.

В среду, 10 мая, сотрудники полиции штата отреагировали на сообщение о попытке похищения.

По данным газеты The Detroit News, девочка собирала грибы на заднем дворе, когда из леса вышел 17-летний подросток, схватил ее и закрыл ей рот.

Ребенку удалось отбиться от нападающего и вырваться, благодаря тому, что ее брат заметил, что сестра в опасности, и выстрелил из рогатки подозреваемому в голову и грудь.

Полицейские штата заявили, что потенциального похитителя нашли прячущимся на заправке Фото: WWTV

"Подозреваемый прошел через лес на территорию участка, подошел к девочке сзади, схватил ее, как показывают в кино, рукой закрыв рот, рукой за талию, и пытался затащить ее в лес. Мальчик действительно тот, кто… я считаю, спас жизнь своей сестре или уберег ее от чего-то очень плохого. Его следует похвалить за это", — сказал лейтенант Джон Гримшоу.

Полицейские штата заявили, что потенциального похитителя нашли прячущимся на заправке недалеко от места происшествия с заметными ранениями головы и груди от выстрела из рогатки.

В четверг 17-летнему подростку было предъявлено обвинение, и он содержится в тюрьме округа Алпина по обвинению в попытке похищения и совращения детей, попытке нападения с нанесением тяжких телесных повреждений и одному обвинению в нападении и нанесении побоев.

Полиция штата не раскрыла имя предполагаемо похитителя. Судья назначил несовершеннолетнему залог в размере 150 000 долларов.

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