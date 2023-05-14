Намагалися затягти до лісу: 14-річний хлопчик пострілом із рогатки врятував 8-річну сестру (фото)

Потенційного викрадача знайшли на заправці недалеко від місця події з помітними пораненнями голови та грудей від пострілу з рогатки.

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14-річний підліток із міста Алпіна, штат Мічиган (США), використав свою рогатку, щоб відбитися від потенційного викрадача, який вийшов із лісу та спробував викрасти його 8-річну сестру. Про це пише The Insider.

У середу, 10 травня, співробітники поліції штату відреагували на повідомлення про спробу викрадення.

За даними газети The Detroit News, дівчинка збирала гриби на задньому дворі, коли з лісу вийшов 17-річний підліток, схопив її та закрив їй рота.

Дитині вдалося відбитися від нападника і вирватися завдяки тому, що її брат помітив, що сестра в небезпеці, і вистрілив з рогатки підозрюваному в голову та груди.

Поліцейські штату заявили, що потенційного викрадача знайшли на заправці Фото: WWTV

"Підозрюваний пройшов через ліс на територію ділянки, підійшов до дівчинки ззаду, схопив її, як показують у кіно, однією рукою закривши рот, другою за талію, і намагався затягнути її в ліс. Хлопчик справді той, хто… я вважаю, врятував життя своїй сестрі або вберіг її від чогось дуже поганого. Його слід похвалити за це", — сказав лейтенант Джон Грімшоу.

Поліцейські штату заявили, що потенційного викрадача знайшли на заправці поблизу місця події з помітними пораненнями голови та грудей від пострілу з рогатки.

У четвер 17-річному підлітку було пред'явлено звинувачення, і він утримується у в'язниці округу Алпіна за звинуваченням у спробі викрадення та спокушання дітей, спробі нападу з завданням тяжких тілесних ушкоджень та одного звинувачення у нападі та нанесенні побоїв.

Поліція штату не розкрила ім'я потенційного викрадача. Суддя призначив неповнолітньому заставу у розмірі 150 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що жінка написала дитячу книгу, тепер її підозрюють у вбивстві чоловіка. Лише кілька місяців тому Коурі Річинс з посмішкою представляла свою зворушливу книгу на американському телебаченні, але зараз може потрапити до в'язниці через її написання.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.