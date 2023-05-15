Ущерб более чем в 10 000 евро: кот залез в здание мэрии в Нидерландах и открыл кран (фото)

Животное сильно повредило здание ратуши Доккума. Там как раз завершили масштабный ремонт и на днях его должны были открыть.

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Кот, пробравшийся в здание городской мэрии нидерландского города Доккум, принес убытков на более чем 10 000 евро. Об этом сообщает издание NU.nl.

По информации журналистов, кот пробрался в обновленную после ремонта ратушу города Доккум во Фрисландии через отверстие на одном из этажей и умудрился открыть кран на трубе, в результате чего здание основательно затопило.

Обнаружить следы "преступления" смог пришедший на следующий день подрядчик, который увидел в офисном помещении мэрии кресло полное кошачьей шерсти. По его словам вода заполнила все пространство кабинетов на несколько сантиметров, пропитала мебель, стены и просочилась в гараж.

Бетонному полу в здании потребуется основательная просушка, однако, к счастью, он не был непоправимо поврежден. Из 183 рабочих мест в офисных помещениях, 35 пока недоступны для сотрудников городской мэрии.

Градоначальник городка Берт Кунстра сообщил, что сумма убытков составляет от 10 000 до 20 000 евро. Рабочие трудились все выходные чтобы востановить все, что уцелело в офисных помещениях.

К слову, виновника потопа обнаружили и выселили из здания.

"На Даунинг-стрит живет кот Ларри. А у нас, видимо, кот-дурак", – отметил Кунстра.

Напомним, недавно, во Флориде, США, женщина сдала в приют для бездомных животных своего кота Джерри, за то что, по ее словам, он был слишком ласковым.

В конце марта Фокус писал про историю спасения кота, который провел 49 дней под завалами жилого дома после ужасного землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.