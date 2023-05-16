Брошь, меч и драгоценности на $129 млн: банда ограбила один из старейших музеев мира

Банда украла 21 ювелирное изделие с более чем 4300 бриллиантами и общей страховой стоимостью не менее 129 млн долларов. Среди них были брошь, знаменитый 49-каратный дрезденский белый бриллиант и инкрустированный бриллиантами меч.

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В Германии суд признал пятерых мужчин виновными в краже драгоценностей XVIII века стоимостью более 100 миллионов евро из дрезденского музея в 2019 году. Об этом пишет New York Post.

Виновные в ограблении были приговорены к тюремному заключению сроком от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев. Один подсудимый был оправдан.

Дрезденский земельный суд постановил, что пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет несут ответственность за взлом музея "Зеленый свод" в восточной Германии 25 ноября 2019 года и кражу 21 ювелирного изделия с более чем 4300 бриллиантами общей страховой стоимостью не менее 129 миллионов долларов США. Среди них были брошь, знаменитый 49-каратный дрезденский белый бриллиант и инкрустированный бриллиантами меч.

Они были признаны виновными в поджоге при особо отягчающих обстоятельствах в сочетании с опасными телесными повреждениями, краже с применением оружия, повреждении имущества и умышленном поджоге.

Банда украла 21 ювелирное изделие с более чем 4300 бриллиантами и общей страховой стоимостью не менее 129 млн долларов Фото: коллаж Фокус

Незадолго до взлома преступники устроили пожар, чтобы отключить электроснабжение уличного освещения возле музея, а также подожгли автомобиль в соседнем гараже, после чего скрылись в Берлине.

Мужчины, имена которых не были названы, были пойманы несколько месяцев спустя. На сделку о признании вины согласились четверо обвиняемых, которые впоследствии признали свою причастность к преступлению через своих адвокатов.

"Зеленый свод" — один из старейших музеев мира. Он был основан в 1723 году и содержит сокровищницу Августа Сильного из Саксонии, включающую около 4 000 предметов из золота, драгоценных камней и других материалов.

Ранее Фокус писал, что 78-летняя женщина ограбила банк и извинилась перед кассиром. Американка Бонни Гуч ранее уже дважды была осуждена за похожие преступления. Во время своего "налета" в 2020 году она вручила кассиру поздравительную открытку, на которой было написано "это ограбление".

Также сообщалось, что в Британии банда ворвалась на склад с деньгами и унесла 5 млн фунтов. Преступление было тщательно спланировано. Грабители проникли в охраняемый склад с наличкой, предназначенной для банков и пунктов выдачи денег. Они попали внутрь пристегнув себя к днищу грузовика.