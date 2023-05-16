Новый мировой рекорд: британец посетил семь чудес света менее, чем за неделю (видео)

Во время своего путешествия Джейми Макдональд посетил четыре континента, приземлился в девяти странах, совершил 13 перелетов, проехал на шестнадцати такси, девяти автобусах и четырех поездах, а также преодолел расстояние около 36 783 км.

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Джейми Макдональд из Великобритании установил новый рекорд Гиннесса, посетив все семь чудес света чуть менее чем за семь дней. Об этом пишет Ladbible.

Британец, известный в социальных сетях как "Авантюрист", принял вызов посетить современные чудеса света за рекордное время с помощью компании по бронированию путешествий Travelport.

Мужчине удалось выполнить поставленную цель всего за шесть дней, 16 часов и 14 минут, чтобы посетить Великую Китайскую стену, Тадж-Махал, пещерный город Петра, Колизей, статую Христа-Спасителя, Мачу-Пикчу и Чичен-Ицу.

Во время своего путешествия Макдональд посетил четыре континента, приземлился в девяти странах, совершил 13 перелетов, проехал на шестнадцати такси, девяти автобусах и четырех поездах, а также преодолел расстояние около 36 783 км.

Путешествие началось с поездки к Великой Китайской стене, где он покатался на санях, после чего отправился в Индию, чтобы посетить Тадж-Махал.

Затем британский путешественник прилетел в Иорданию, где сел на автобус, чтобы добраться до древнего города Петра. После этого он отправился в Рим, чтобы увидеть знаменитый Колизей, а затем прилетел в Бразилию, чтобы восхититься статуей Христа-Спасителя.

Наконец, Джейми посетил Мачу-Пикчу в Перу и завершил свое путешествие в Чичен-Ице в Мексике всего через шесть дней. Основной целью рекордного путешествия был сбор средств для его благотворительной организации Superhero Foundation.

Издание отмечает, что четыре года назад британец установил другой мировой рекорд Гиннеса, преодолев наибольшее расстояние на беговой дорожке за семь дней. Всего за неделю мужчина пробежал 843 км, что примерно равно трем марафонам в день.

Ранее Фокус писал, что морпех установил необычный мировой рекорд на марафоне. Капрал Сэм Хаммонд почти на час превзошел прошлый лучший результат по самому быстрому преодолению дистанции с бытовой техникой. Мужчина пробежал чуть более 42 километров за четыре часа и 52 минуты с холодильником на плечах.

Также сообщалось, что американка Саманта Рамсделл утверждает, что у нее самый большой в мире рот. Женщина говорит, что в ее рот помещается сэндвич Subway, 22 зефирины и целое яблоко. Ее имя и фамилия впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса в июле 2021 года.