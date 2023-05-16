Новий світовий рекорд: британець відвідав сім чудес світу менш ніж за тиждень (відео)

Під час своєї подорожі Джеймі Макдональд відвідав чотири континенти, приземлився у дев'яти країнах, здійснив 13 перельотів, проїхав на шістнадцяти таксі, дев'яти автобусах та чотирьох поїздах, а також подолав відстань близько 36 783 км.

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Джеймі Макдональд із Великобританії встановив новий рекорд Гіннесса, відвідавши всі сім чудес світу трохи менш ніж за сім днів. Про це пише Ladbible.

Британець, відомий у соціальних мережах як "Авантюрист", прийняв виклик відвідати сучасні чудеса світу за рекордний час за допомогою компанії з бронювання подорожей Travelport.

Чоловікові вдалося виконати поставлену мету всього за шість днів, 16 годин і 14 хвилин, щоб відвідати Велику Китайську стіну, Тадж-Махал, печерне місто Петра, Колізей, статую Христа-Спасителя, Мачу-Пікчу та Чичен-Іцу.

Під час своєї подорожі Макдональд відвідав чотири континенти, приземлився у дев'яти країнах, здійснив 13 перельотів, проїхав на шістнадцяти таксі, дев'яти автобусах та чотирьох поїздах, а також подолав відстань близько 36 783 км.

Подорож почалася з поїздки до Великої Китайської стіни, де він покатався на санях, після чого вирушив до Індії, щоб відвідати Тадж-Махал.

Потім британський мандрівник прилетів до Йорданії, де сів на автобус, щоб дістатися стародавнього міста Петра. Після цього він вирушив до Риму, щоб побачити знаменитий Колізей, а потім прилетів до Бразилії, щоб захопитися статуєю Христа-Спасителя.

Нарешті, Джеймі відвідав Мачу-Пікчу до Перу і завершив свою подорож до Чичен-Іци до Мексики лише через шість днів. Основною метою рекордної подорожі було збирання коштів для його благодійної організації Superhero Foundation.

Видання зазначає, що чотири роки тому британець встановив інший світовий рекорд Гіннеса, подолавши найбільшу відстань на біговій доріжці за сім днів. Усього за тиждень чоловік пробіг 843 км, що приблизно дорівнює трьом марафонам на день.

Раніше Фокус писав, що морпіх встановив незвичайний світовий рекорд на марафоні. Капрал Сем Хаммонд майже на годину перевершив минулий найкращий результат із найшвидшого подолання дистанції з побутовою технікою. Чоловік пробіг трохи більше ніж 42 кілометрів за чотири години та 52 хвилини з холодильником на плечах.

Також повідомлялося, що американка Саманта Рамсделл стверджує, що у неї найбільший у світі рот. Жінка каже, що в її рот міститься сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса у липні 2021 року.