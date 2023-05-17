Превратились в сторону войны: у Орбана раскритиковали снабжение ВСУ оружием НАТО

Евросоюз профинансировал поставки вооружения для ВСУ и поддержал одну из сторон конфликта. История повторяется — Европа снова накапливает смертоносное оружие, считает спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

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Страны Евросоюза и блок НАТО превратились в участников полномасштабной войны России с Украиной. Об этом написал 17 мая спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в колонке для издания About Hungary.

Колонка Ковача называется "Европейский Союз и НАТО де-факто превратились в сторону войны в Украине". В ней описываются результаты исследования венгерского института Századvég, приближенного к властям страны.

Специалисты института отмечают, что Евросоюз решился на финансирование вооружения для ВСУ и тем самым поддержал одну из сторон конфликта.

"Выделение денег на поставки оружия в Украину через Европейский фонд мира — это сильный отход от предыдущих целей ЕС. Теперь он напрямую поддерживает одну сторону, подрывая прежний акцент на поддержании мира на своей территории", — указал Ковач.

По его мнению, Европейский Союз якобы нарушил идеалы и принципы своих моральных устоев. Далее он вспомнил выражение "история повторяется" — Европа, которая раньше была отправной точкой мировых войн, снова накапливает смертоносное вооружение.

Евросоюз балансирует на грани войны, ставя глобальные интересы выше собственных. А Венгрия, как и многие другие страны мира, выступает за мир, чтобы прекратить кровопролитие и бессмысленное насилия, подытожил спикер правительства.

Напомним, что 4 мая Виктор Орбан призывал экс-президента Дональда Трампа вернуться и сделать США великой страной. По мнению Орбана, если бы Трампа выбрали вместо Джо Байдена, Россия не напала бы на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля рассказал о своем отношении к политике Будапешта — иногда Венгрия демонстрирует "неадекватное поведение".