"С нами выходят на связь": в ЦРУ раскрыли подробности вербовки россиян через соцсети

В ведомстве отмечают, что в случае успешного контрнаступления ВСУ россияне, недовольные политикой Кремля, могут активнее идти на контакт с американской разведкой. Даже если служба сможет завербовать с помощью соцсетей хоть одного информатора — это уже будет отличной операцией.

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Многие недовольные политикой президента РФ Владимира Путина россияне начали связываться с американскими спецслужбами в качестве информаторов. Об этом 16 мая сообщает издание The Wall Street Journal ссылаясь на слова одного из агентов, который занимается вербовкой.

По информации издания, с осени прошлого года ЦРУ и ФБР начали использовать социальные медиа и публичные призывы, чтобы вербовать недовольных ситуацией в стране и выступающих против войны граждан РФ.

По словам источника издания, некоторые из россиян, в том числе из среды госслужащих, отреагировали на призыв и начали выходить на контакт со спецслужбами.

Агент не уточнил количество россиян, которые связались с ЦРУ и какого рода информацию они передали спецслужбам, поскольку данная информация является засекреченной. Однако, по его словам, в ЦРУ заинтересованы в получении сведений о внешней политике, информационных технологиях, экономике и руководстве России.

"Помимо тех, кто находится в России, еще около миллиона человек покинули страну, и с ними американским спецслужбам работать проще. Мы по всему миру ищем россиян, которым происходящее противно так же, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", – отмечал еще в прошлом ноябре заместитель директора ЦРУ по оперативной работе Дэвид Марлоу.

Для расширения охвата возможных информаторов, 13 мая управление спецслужбы создало телеграмм-канал, где были размещены посты и видео с инструкциями о сотрудничестве и о том, как связаться с агентами через браузер Tor, обеспечивающий анонимное соединение и передачу данных в зашифрованном виде.

"Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами", — было указано в одном из размещенных постов.

Также издание отмечает, что в середине дня 16 мая на канале было менее 3000 подписчиков, а уже к обеденному времени 17 мая их число увеличилось до 10 200. При этом число просмотров первого видео с призывом помогать разведывательному бюро превысило показатель в 250 тысяч.

"Особенно важно было обратиться к россиянам в преддверие украинского контрнаступления. Нужно быть готовыми к тому, что его последствия, если оно будет успешным, могут побудить некоторых активнее идти на контакт с американской разведкой. Даже если с помощью таких действий удастся привлечь к сотрудничеству всего одного информатора — это уже будет отличной операцией", — подчеркнул бывший офицер ЦРУ Дэниел Хоффман, возглавляющий московскую резидентуру.

Напомним, в ноябре 2022 года заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил, что ведомство заинтересовано в сотрудничестве с гражданами РФ, недовольными политикой Кремля.

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ноябре прошлого года провел в Киеве встречу с Владимиром Зеленским. Его визит в столицу Украины состоялся в день массового обстрела со стороны РФ.