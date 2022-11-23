"Мы ищем россиян": в ЦРУ заинтересовались гражданами РФ, недовольными политикой Путина — WSJ

Начатая Владимиром Путиным война в Украине открыла для американских спецслужб новые возможности. В ЦРУ уже заявили о намерении вербовать российских чиновников и олигархов.

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Заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил, что ведомство заинтересовано в сотрудничестве с гражданами РФ, недовольными политикой Кремля. Об этом он рассказал во время выступления в Университете Джорджа Мейсона, сообщает The Wall Street Journal.

Марлоу отметил, что вторжение армии РФ на территорию Украины вызвало недовольство многих россиян. В связи с этим, в ЦРУ готовы налаживать связи с влиятельными гражданами России, которые выступают против войны в Украине.

В публикации констатировали, что план Владимира Путина по захвату Украины оказался провальным. Дэвид Марлоу считает, что накануне вторжения президент РФ находился на пике своего влияния, однако развязав войну, он развеял миф о силе Российской Федерации.

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам", — комментирует ситуацию замдиректора по операциям ЦРУ.

В издании также указывают на то, что после 24 февраля из стран Евросоюза были высланы сотни российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Кроме того, в Кремле решили урезать дипломатическое присутствие США на территории РФ.

"По последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием, были высланы", — заявил глава разведывательной службы Великобритании Ричард Мур.

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Киеве встречу с Владимиром Зеленским. Визит Бернса в столицу состоялся в день массового обстрела Украины.

Также Фокус писал о том, что Пригожин обвинил ЦРУ в вербовке одного из членов "Группы Вагнера" Евгения Нужина. По его словам, Нужин был "похищен и зверски убит" сотрудниками американских спецслужб.

Еще мы писали, что по мнению бывшего сотрудника ЦРУ Дена Хоффмана, влияние Владимира Путина в Кремле ослабло как никогда прежде, а безопасность его режима под угрозой.