Директор ЦРУ провел встречу с Зеленским в день массового обстрела Украины, – CNN

Ранее Уильям Бернс передал в РФ предостережение от использования ядерного оружия. А также подтвердил приверженность Штатов к поддержке Украины.

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Во время массового обстрела украинских городов директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Киеве. Об этом сообщает CNN.

Как заявил анонимный американский чиновник, Бернс прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки. Во время обстрела Киева директор ЦРУ находился в посольстве США.

Бернс посещает столицу Украины второй раз за месяц. Перед этим он встретился с российским главой разведки Сергеем Нарышкиным, чтобы передать предупреждение США не применять ядерное оружие. Также директор ЦРУ подтвердил приверженность Штатов к оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российским вторжением.

Также в издании отмечают, что визит проходил на фоне освобождения Украиной Херссона. После чего в Вашингтоне начались тихие дебаты о том, подталкивать ли Украину к дипломатическому урегулированию войны. И на фоне повышенного опасения, что Россия может применить ядерное оружие.

Сейчас нет доказательств, что в РФ идет подготовка к применению ядерного оружия, но чиновники, знакомые с разведкой, предупреждают, что риск сейчас самый высокий с начала полномасштабного вторжения. Бернса отправили в Анкару для переговоров с РФ для управления ядерными рисками и стабильности.

В Киеве Уильям Бернс укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с РФ, которая включает в себе обмен разведывательными данными.

Напомним, 14 ноября глава ЦРУ встретился с Нарышкиным для предостережения от применения ядерного оружия.

Ранее в ЦРУ заявили, что в Кремле сильно недооценили способность Украины к сопротивлению. Поэтому ВСУ смогли перейти в контрнаступление.