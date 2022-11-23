"Ми шукаємо росіян": у ЦРУ зацікавилися громадянами РФ, незадоволеними політикою Путіна — WSJ

Започаткована Володимиром Путіним війна в Україні відкрила для американських спецслужб нові можливості. У ЦРУ вже заявили про намір вербувати російських чиновників та олігархів.

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Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що відомство зацікавлене у співпраці з громадянами РФ, незадоволеними політикою Кремля. Про це він розповів під час виступу в Університеті Джорджа Мейсона, повідомляє The Wall Street Journal.

Марлоу зазначив, що вторгнення армії РФ на територію України викликало невдоволення багатьох росіян. У зв'язку з цим у ЦРУ готові налагоджувати зв'язки із впливовими громадянами Росії, які виступають проти війни в Україні.

У публікації констатували, що план Володимира Путіна щодо захоплення України виявився провальним. Девід Марлоу вважає, що напередодні вторгнення президент РФ перебував на піку свого впливу, проте розв'язавши війну, він розвіяв міф про силу Російської Федерації.

"Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам", — коментує ситуацію заступник директора з операцій ЦРУ.

У виданні також вказують на те, що після 24 лютого з країн Євросоюзу було вислано сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Крім того, у Кремлі вирішили урізати дипломатичну присутність США на території РФ.

"За останніми підрахунками, понад 400 співробітників російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, було вислано", — заявив глава розвідувальної служби Великобританії Річард Мур.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Вільям Бернс провів у Києві зустріч із Володимиром Зеленським. Візит Бернса до столиці відбувся у день масового обстрілу України.

Також Фокус писав про те, що Пригожин звинуватив ЦРУ у вербуванні одного із членів "Групи Вагнера" Євгена Нужина. За його словами, Нужина було "викрадено і по-звірячому вбито" співробітниками американських спецслужб.

Ще ми писали, що на думку колишнього співробітника ЦРУ Дена Хоффмана, вплив Володимира Путіна у Кремлі ослаб як ніколи раніше, а безпека його режиму під загрозою.