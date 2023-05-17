Одна из стран СНГ все больше боится нападения России, – данные социологического опроса

По данным социологов, треть казахстанцев стала относиться к Российской Федерации хуже, чем полгода назад.

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Число казахстанцев, которые считают, что соседняя Россия может вторгнуться в бывшую советскую республику, удвоилось за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE вместе с исследовательским центром PaperLab.

Опрос проводился с 3 по 12 мая 2023 года спустя 6 месяцев после предыдущего, что дает возможность анализировать полученные данные в динамике. Всего было опрошено 1100 респондентов старше 18 лет.

Социологи отмечают, что за полгода отношение граждан Казахстана к России ухудшилось. Так в возможное нападение РФ на Казахстан верят 15% казахстанцев, что в два раза превышает показатели ноября прошлого года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.

Вместе с тем, 23,3% опрошенных допускают такое развитие событий, но при определенных обстоятельствах. В 2022 году так ответили 19%.респондентов. При этом 61,8%, напротив, считают подобный прогноз невозможным. В прошлом году этот показатель составлял 72,7%.

Также в ходе опроса казахстанцев спросили, изменилось ли их отношение к России с начала войны в Украине, и если изменилось, то в какую сторону. У половины граждан (51,5%) отношение к России осталось прежним. У трети казахстанцев (32,6%) оно изменилось в отрицательную сторону. И лишь 4,7% опрошенных сообщили об улучшении своего отношения к Российской Федерации с момента начала войны.

"В этом ответе заметно выделяется старшая возрастная группа. Так среди респондентов 18-29 лет симпатизируют России лишь 0,7%, среди тех кому 40-59 лет таких 5%, а среди граждан 60+ об улучшении своего отношении к России говорят 10,8%", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, 9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, то следующим государством, которое она бы атаковала, стал бы Казахстан.

21 апреля СМИ сообщали, что в Российской Федерации похитили и насильно завербовали в частную военную компанию "Вагнер" 22-летнего гражданина Казахстана Магулана Бекенова.