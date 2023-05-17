9 лет не видел "красивого скакуна": Кадыров заявил, что украл коня у спецслужб Украины (видео)

По словам главы Чечни, представители неких украинских спецслужб якобы начали выяснять отношения между собой, а его люди увели лошадь и деньги платить не стали.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не платил украинским спецслужбам 18 тысяч долларов за коня по кличке Зазу. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Кадырова, его люди увели жеребца во время передачи денег. Так, представители неких украинских спецслужб якобы начали выяснять отношения между собой, а подопечные главы Чечни воспользовались моментом и увели Зазу, не отдав денег.

"Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги", — написал Кадыров.

Кроме того, он заявил, что за Зазу не ухаживали, его "бока и спина не лоснятся и не играют на свету".

"Подумать только, целых 9 лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга! Бедняга был рожден скакать на лучших ипподромах, занимать призовые места", — заявил Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к нему вернулся его жеребец Зазу

Ранее Кадыров заявлял, что заплатил 18 тысяч долларов за Зазу якобы украинским спецслужбам. Он сказал, что провернул сделку со скакуном с прекрасной родословной за "сущие копейки". Несколько его лошадей попали в Чехии под международные санкции. По его словам, в 2023 году на него сами вышли украинские спецслужбы, чтобы предложить сделку.

Напомним, что чешские власти заморозили имущество Кадырова, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций. Предположительно, в ночь с 3 на 4 марта этого года неизвестный похитил Зазу, стоимость коня оценивали примерно в 670 тысяч гривен.

Также отметим, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что у Кадырова проблемы с употреблением наркотиков. По словам начальника ГУР, глава Чечни начал употреблять наркотические вещества как допинг, а также использовал их как обезболивающее. В связи с этим Кадыров периодически лечится у иностранных специалистов.