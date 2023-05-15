Заплатил $18 тысяч: Кадыров заявил, что выкупил своего жеребца Зазу у спецслужб Украины

Чеченский лидер утверждает, что провернул сделку со скакуном с прекрасной родословной за "сущие копейки". Несколько его лошадей попали в Чехии под международные санкции.

Related video

Представители украинских спецслужб якобы предлагали главе Чечни Рамзану Кадырову выкупить его племенного жеребца Зазу. Об этом Кадыров написал в Telegram 15 мая.

По его словам, в начале 2023 года на него через посредников вышли спецслужбы Украины и предложили сделку.

"Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным", — отметил чеченский лидер.

Кадыров далее обвинил спецслужбы в "дерзком плане" — якобы они инсценировали кражу скакуна из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.

"Всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. Обошлось мне его возвращение в 18 тысяч долларов. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки", — заключил Кадыров.

Напомним, что чешские власти заморозили имущество Кадырова, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций. Предположительно, в ночь с 3 на 4 марта этого года неизвестный похитил Зазу, стоимость коня оценивали примерно в 670 тысяч гривен.

А в американском штате Алабама 10 апреля полиция почти два часа гонялась за сбежавшей лошадью. Животное даже задержали и обвинили в нарушении общественного порядка.