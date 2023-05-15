Заплатив $18 тисяч: Кадиров заявив, що викупив свого жеребця Зазу у спецслужб України

Чеченський лідер стверджує, що провернув угоду зі скакуном із прекрасним родоводом за "суттєві копійки". Декілька його коней потрапили до Чехії під міжнародні санкції.

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Представники українських спецслужб нібито пропонували голові Чечні Рамзану Кадирову викупити його племінного жеребця Зазу. Про це Кадиров написав у Telegram 15 травня.

За його словами, на початку 2023 року на нього через посередників вийшли спецслужби України та запропонували угоду.

"Вони знали про мою прихильність до скакуна і не помилилися — звичайно ж, я погодився. Чесно кажучи, думав, що Зазу буде передано якось офіційно, зі зняттям з нього санкцій тощо", — зазначив чеченський лідер.

Кадиров далі звинуватив спецслужби в "зухвалому плані" — нібито вони інсценували крадіжку скакуна зі стайні в Чехії у змові з чеськими поліцейськими.

"Усім тоді здалося дивним те, як дорогий скакун може просто зникнути. Виявляється, може. Зараз Зазу на шляху додому. Обійшлося мені його повернення в 18 тисяч доларів. Враховуючи його реальну вартість і прекрасний родовід, це справжні копійки", — сказав Кадиров.

Нагадаємо, що чеська влада заморозила майно Кадирова, у тому числі кілька коней, на підставі міжнародних санкцій. Імовірно, у ніч із 3 на 4 березня цього року невідомий викрав Зазу, вартість коня оцінювали приблизно у 670 тисяч гривень.

А в американському штаті Алабама 10 квітня поліція майже дві години ганялася за конем, що втік. Тварину навіть затримали та звинуватили у порушенні громадського порядку.