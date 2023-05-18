Опасался Путина: британец построил подземный бункер в гараже за £20 000 (фото)

В помещении укрепленные стены, а дверь — от подводной лодки. Есть также костюмы, разработанные для защиты от прямого контакта с радиоактивными, биологическими или химическими веществами.

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41-летний житель Великобритании Дэвид Мэсси рассказал, что решил действовать из-за президент РФ Владимира Путина. Он построил помещение, которое можно было бы использовать для защиты его семьи в том случае, если бы война распространилась и на британские острова. Об этом сообщает Metro.

В помещении укрепленные стены, а дверь — от подводной лодки.

На вопрос о главе Кремля, он ответил, что "с недоверием к нему относится".

Мужчина потратил 20 тысяч фунтов стерлингов (23 тысячи евро) на свою "пещеру" в Престоне, на это его вдохновил бункер военного времени Уинстона Черчилля.

Бункер в Великобритании

В помещении находится достаточно запасов продовольствия на месяц для семьи из четырех человек.

Британец также приобрел костюмы, разработанные для защиты от прямого контакта с радиоактивными, биологическими или химическими веществами.

По словам Дэвида Мэсси, одной из причин, по которой он решил построить это помещение, был Путин.

"Я не очень-то доверяю этому [оскорбительное слово], потому у меня в гараже есть несколько бронированных ящиков с костюмами NBC, едой, водой и прочим необходимым", — пояснил он.

Поначалу он хотел сделать бункер в стиле "Звездных войн", но в конечном итоге все же предпочел тематику Второй мировой.

Построить такой бункер посоветовала жена. Мэсси объяснил, что в его доме живут три девушки, и что прежде у него не было "мужского" места.

Дети Дэвида Мэсси

"Хотелось такое место, в котором я мог бы вернуться назад в прошлое, когда все было несколько по-другому. Не мог придумать ничего лучше 30-х, 40-х годов, когда мы были лучшими британцами", — пояснил он.

Британец построил бункер не только для защиты, но и как место, где он может расслабиться с бокалом виски

Напомним, что в ГУР объяснили пребывание лидера РФ в бункере. Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что "коллективному" президенту РФ укрытие не поможет. По его словам, масштабные процессы внутри страны-агрессора догонят лидера и под землей.

Также сообщалось, что бункер времен Второй мировой войны превратили в роскошный подземный дом. Бетонная конструкция без окон появилась на склоне холма в Рингстед-Бей.