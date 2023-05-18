Две Кореи: СМИ узнали о планах администрации Байдена заморозить войну в Украине

По мнению некоторых американских топ-чиновников, горячая фаза войны с Россией продлится некоторое время и закончится вариантом Северной и Южной Корей. Ни Киев, ни Москва не признают поражения.

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В администрации президента США все активнее обсуждают варианты заморозки полномасштабной войны России с Украиной. Об этом 18 мая пишет газета Politico, ссылаясь на анонимные источники.

Военное противостояние может остаться нерешенным на несколько десятилетий и будет схож на вариант Северной и Южной Корей. Вопрос лишь в проведении границ, которые Украина и РФ не будут пересекать, говорят собеседники.

Обсуждения вариантов были в нескольких госструктурах США и в Белом доме, утверждают источники издания.

"Сценарий двух Корей может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не признают поражение", — заявил один из чиновников.

У президента США Джо Байдена думают, что предстоящее контрнаступление Украины не нанесет смертельного удара по России. Заморозка конфликта политически приемлема как для Штатов, так и для других западных союзников, поддерживающих Украину, уверены опрошенные представители власти.

"Количество боестолкновений сократится, расходы на поддержку Киева уменьшатся, а общественное внимание к войне ослабнет", — указали журналисты.

Планы будущего боевых действий волнуют администрацию, хотя в прошлые месяцы все занимались краткосрочными задачами, заявил один из источников Politico.

Обсуждение включает долгосрочные связи Вашингтона и Киева в области безопасности, а также отношения Украины с НАТО, говорят собеседники газеты среди американских чиновников.

В США уверены в том, что горячая фаза конфликта продлится некоторое время. Поэтому у Байдена хотят и далее поставлять Украине оружие, чтобы вытеснять российскую армию с оккупированных территорий.

Представитель Пентагона обращает внимание на последние пакеты военной помощи для ВСУ, которые показывают переход Вашингтона к долгосрочному планированию.

Напомним, что Секретарь РНБО Украины Алексей Данилов в ноябре прошлого года комментировал варианты заморозки военных действий. По его словам, Украина — не холодильная камера и будет освобождать все территории.

Об опасениях европейских союзников Украины насчет ослабления военной поддержки писала газета Financial Times. Сегодняшний уровень, по мнению представителей ЕС, может продлиться максимум два года.