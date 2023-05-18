Дві Кореї: ЗМІ дізналися про плани адміністрації Байдена заморозити війну в Україні

На думку деяких американських топчиновників, гаряча фаза війни з Росією триватиме якийсь час і закінчиться варіантом Північної та Південної Корей. Ані Київ, ані Москва не визнають поразки.

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В адміністрації президента США дедалі активніше обговорюють варіанти заморожування повномасштабної війни Росії з Україною. Про це 18 травня пише газета Politico, посилаючись на анонімні джерела.

Військове протистояння може залишитися невирішеним на кілька десятиліть і буде схожим на варіант Північної та Південної Корей. Питання лише у проведенні кордонів, які Україна та РФ не перетинатимуть, кажуть співрозмовники.

Обговорення варіантів були у кількох держструктурах США та Білому домі, стверджують джерела видання.

"Сценарій двох Корей може виявитися найбільш реалістичним у довгостроковій перспективі з огляду на те, що ні Київ, ні Москва не визнають поразки", — заявив один із чиновників.

У президента США Джо Байдена вважають, що майбутній контрнаступ України не завдасть смертельного удару по Росії. Заморожування конфлікту є політично прийнятним як для Штатів, так і для інших західних союзників, які підтримують Україну, впевнені опитані представники влади.

"Кількість зіткнень скоротиться, витрати на підтримку Києва зменшаться, а громадська увага до війни ослабне", — зазначили журналісти.

Плани майбутнього бойових дій хвилюють адміністрацію, хоча минулими місяцями всі займалися короткостроковими завданнями, заявило одне з джерел Politico.

Обговорення враховує довгострокові зв'язки Вашингтона та Києва в галузі безпеки, а також відносини України з НАТО, кажуть співрозмовники газети серед американських чиновників.

У США впевнені, що гаряча фаза конфлікту триватиме деякий час. Тому у Байдена хочуть і надалі постачати Україні зброю, щоб витісняти російську армію з окупованих територій.

Представник Пентагону звертає увагу на останні пакети військової допомоги ЗСУ, які показують перехід Вашингтона до довгострокового планування.

Нагадаємо, що Секретар РНБО України Олексій Данілов у листопаді минулого року коментував варіанти заморозки воєнних дій. За його словами, Україна — не холодильна камера і звільнятиме всі території.

Про побоювання європейських союзників України щодо ослаблення військової підтримки писала газета Financial Times. Сьогоднішній рівень, на думку представників ЄС, може тривати щонайбільше два роки.