"Не можуть завжди підтримувати": Захід може почати схиляти Україну до переговорів восени, — FT

За словами анонімних європейських чиновників, нинішній рівень підтримки може протриматись ще рік-два. Вашингтон вважає наступні п'ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на фронті.

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Союзники України побоюються, що військова підтримка Заходу наближається до свого піку. Про це пише видання The Financial Times.

Повідомляється, що особливе побоювання викликають майбутні вибори у Сполучених Штатах, які називають головним постачальником в Україну озброєнь. Тепер деякі європейські союзники все більше сумніваються в тому, чи зможуть США наблизитися до пакета допомоги у 48 млрд доларів, прийнятого 2022 року.

"Ніхто не знає. Ми не можемо вічно підтримувати той самий рівень допомоги", — сказав анонімний європейський чиновник журналістам.

За його словами, нинішній рівень підтримки може протриматись ще рік-два. Щобільше, як сказано в матеріалі, Вашингтон вважає наступні п'ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на фронті.

За словами журналістів, опитування показують, що підтримка України США слабшає. Адміністрація Байдена перебуває під тиском, оскільки американці хочуть бачити, що допомога Україні вплинула на поле бою з РФ.

"Для Америки важливо уявити цю війну як успішну, зокрема для внутрішніх цілей, щоб довести, що всі ці пакети допомоги були успішними з погляду досягнень України", — сказав другий європейський чиновник у коментарі журналістам.

За його словами, якщо Україна не досягне значних успіхів до вересня 2023 року, то міжнародне товариство може почати тиснути на Захід, щоб він схиляв Київ до переговорів із Москвою.

Видання пише, що на Заході зараз сподіваються, що контрнаступ ЗСУ принесе великі успіхи, які змусять президента РФ Володимира Путіна домовитися про умови миру в тій чи іншій формі, вигідній для України.

"Повідомлення [Києву] в основному полягає в тому, що це найкраще, що ви отримаєте", — сказало ще одне джерело.

За його словами, у бюджеті США більше немає тієї гнучкості, яка була раніше. Вашингтон не може "виписувати чеки", а заводи зброї Європи вже працюють на повну потужність.

Нагадаємо, що 18 травня Politico повідомило, що США розглядає ймовірність "корейського" сценарію війни для України. Численні співрозмовники журналістів кажуть, що у довгостроковій перспективі заморожування війни може задовольнити Київ та Москву. Питання лише у тому, де провести умовну лінію розмежування.

Як повідомлялося, 18 травня журналісти NYT заявили, що в США конгресмени попросили Білий дім негайно розблокувати постачання F-16 Україні. У зверненні до адміністрації Байдена сказано, що через нерішучість союзників США щодо постачання танків Україні, Білий дім тепер має вирішальне значення для надання Києву додаткових військових ресурсів.

Крім того, глава місії України при НАТО сказав, що не можна покладати всі надії на один контрнаступ. За словами Наталії Галібаренко, здатність країни продовжувати контрнаступні операції залежить від міжнародної підтримки.