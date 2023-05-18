У США конгресмени попросили Білий дім негайно розблокувати постачання F-16 Україні, — NYT

У зверненні до адміністрації Байдена сказано, що через нерішучість союзників США щодо постачання танків Україні, Білий дім тепер має вирішальне значення для надання Києву додаткових військових ресурсів.

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Група з 14 членів Конгресу США надіслала листа до адміністрації президента Джо Байдена із закликом негайно розблокувати постачання винищувачів F-16 в Україну. На думку американських конгресменів, надання Україні літаків F-16 є необхідним для ефективного завершення цієї війни на справедливих умовах. Про це 18 травня написали журналісти The New York Times.

"Як ми бачили, через початкову нерішучість наших союзників у питанні надання танків Україні керівництво США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей", — цитують автори публікації слова конгресменів.

Водночас союзники США дають зрозуміти, що рішення Вашингтона залежатимуть від можливості надання Україні винищувачів F-16, про необхідність яких наполегливо заявляє Київ, зазначають оглядачі.

Коментуючи питання про надання Україні бойової авіації військовий експерт Дуглас Баррі сказав, що було б дивно, якби адміністрація Байдена не дала "принаймні мовчазного кивка та підморгування" як схвалення європейського плану щодо закупівлі F-16 для України та навчання українських льотчиків.

Експерт переконаний, що винищувачі можуть відіграти ключову роль у захисті України, зокрема "продовжувати відмовляти росіянам у перевазі в повітрі", яку їм за весь час війни так і не вдалося досягти.

Нагадаємо, Сполучені Штати не дали згоди на навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 у Європі, незважаючи на готовність низки країн ЄС надати Україні бойову авіацію. Як зазначило видання The New York Times, заяви Великобританії та Нідерландів про надання Україні винищувачів F-16 вкотре виявили наявність розбіжностей між західними союзниками щодо надання Україні потужнішого озброєння.