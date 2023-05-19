Стрельба в Ватикане: мужчина прорвался в город-государство на машине

По данным журналистов, 40-летнему нарушителю удалось добраться до двора Сан-Дамасо. На момент ареста он пребывал в состоянии "психофизической перестройки".

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Мужчина пытался прорваться на территорию Ватикана на автомобиле, форсируя на большой скорости ворота Порта Сант-Анна и игнорируя предупреждения Папской швейцарской гвардии. Об этом пишет итальянская газета Leggo 18 мая.

В публикации говорится, что поздним вечером ко входу Святой Анны в Ватикан подъехала машина, которую не пропустили из-за отсутствия соответствующих разрешений.

Вскоре после этого транспортное средство покинуло въезд и, сманеврировав, форсировало два контрольно-пропускных пункта: Швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. Для того, чтобы остановить машину, местным правоохранителям пришлось открыть стрельбу.

"Пытаясь остановить автомобиль, инспектор жандармерии, охранявший ворота, произвел выстрел из пистолета в направлении передних колес автомобиля. Несмотря на удар автомобиля о левое переднее крыло, машина продолжила движение", — отметили журналисты.

Сообщается, что нарушителю удалось добраться до двора Сан-Дамасо, где его взяли под стражу. По данным журналистов, задержанному мужчине около 40 лет. На момент ареста он пребывал в состоянии "психофизической перестройки".

Напомним, что по данным Il Sismografo от 18 мая, Украина и Россия согласились принять в своих столицах спецпосланников Папы Римского Франциска, которые хотят поговорить с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о том, как закончить российско-украинскую войну.

Ранее, 10 мая, мы также писали о том, что в Ватикане заявили, что миротворческая миссия Папы Римского в Украине продолжается. Для этого руководитель Католической церкви стремится наладить между представителями Киева и Москвы соответствующие контакты, но их результаты не объявлены публично.