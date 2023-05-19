Молил о помощи: турист на "несколько дней" потерялся в канализации "Города грехов" (фото)

Джонатан Иоане Ваймаона был не в силах выбраться из дыры, в которую провалился. Он бродил по канализации в поисках помощи, но никто поблизости не слышал его отчаянных мольб.

Related video

В Таиланде американский турист по имени Джонатан Иоане Ваймаона рассказал о том, как провалился в люк глубиной 3 метра и был вынужден бродить по грязной канализации. Об этом пишет Daily Star.

36-летний мужчина рассказал, что 12 мая он возвращался в свой гостиничный номер в Паттайе, которую называют "Городом грехов", когда провалился в открытый люк.

Несчастный путешественник быстро оказался в ловушке подземной канализации и заблудился, по его словам, "как будто на несколько дней".

Только через четыре часа Джонатана наконец-то спасли после того, как прохожий услышал его крики о помощи. Но он вновь обрел надежду, когда наконец услышал голоса, доносившиеся из ливневой канализации, и увидел свет, льющийся сверху.

Мужчина не пострадал, но был явно измотан и растрепан Фото: Viral Press

Его призывы о помощи были услышаны сотрудником службы безопасности Чали Бунсри.

"Я направлялся в магазин за напитками, когда вдруг услышал крик иностранца. Я оглянулся, но никого не увидел. Но когда я посмотрел на тротуар, то увидел мужчину, который выглядывал на меня из стока", — рассказал житель Таиланда.

На место происшествия быстро прибыли спасатели, которые успешно спасли Джонатана. Турист вылез в одних шортах и весь в густом иле. Судя по всему, он не пострадал, но был явно измотан и растрепан, когда пил из бутылки с водой, которую ему дали спасатели.

Издание отмечает, что Джонатана быстро промыли из шланга и дали еще попить, после чего полиция допросила его о случившемся.

"Я был перед отелем, а потом я просто поднялся и не знаю, где я нахожусь. Я просто упал в яму и не знал, куда идти. Я вылез на другом конце. Я не знаю, куда я шел. Такое ощущение, что я пробыл там несколько дней. Я не помню, что происходило", — сказал турист.

Ранее Фокус писал, что женщина обнаружила в доме тайную комнату с "жуткими фотографиями". Девушка заметила ее во время ремонтных работ, сказав, что ничего не знала о ней ранее. Дом был построен в 1893 году.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.