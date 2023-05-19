В Оклахоме рыбак поймал огромную "рыбу-пришельца" весом с 14-летнего подростка (фото)

Выловленный толстолобик весил больше 53 кг. По словам экспертов, этот рекордный улов помог предотвратить экологическую "катастрофу". Некоторые называют ее самой большой речной рыбой в мире за всю историю, однако IGFA не засчитала рекорд и выступила с разъяснением.

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Брайан Бейкер рыбачил на Большом озере Чероки в американском штате Оклахома, когда на крючок попался пестрый толстолобик рекордного веса — возможно, это самая большая речная рыба в мире за всю историю. Эксперты утверждают, что улов помог предотвратить экологическую "катастрофу", поскольку это инвазивный чужеродный вид для местной экосистемы, а внутри, возможно, крупнейшей пресноводной рыбы на планете, было около 11 миллионов икринок. Об этом сообщает The Mirror.

Присутствие рыбы в местном водоеме угрожало разрушить пищевую цепочку.

"Сразу понял, что это совсем не то, что я когда-либо вылавливал", — сказал Бейкер, добавив, что это крупнейший его улов за все годы.

По его словам, вытащить такую рыбу — все равно, что привязать леску к четырехколесному квадроциклу и пытаться его остановить.

Выяснилось, что рыба весит больше 53 кг, примерно такой вес может быть у среднестатистического 14-летнего тинейджера.

Это больше установленного рекорда самой большой рыбы на планете. Международная ассоциация рыболовов-спортсменов (IGFA) в 2005 году зафиксировала улов пресноводной рыбы весом чуть больше 40 кг, которая и считается крупнейшей пресноводной рыбой.

По словам автора такого рекорда, который руководит компанией рыболовных гидов Spoonbill Wreckers, ему понадобились героические усилия, чтобы вытащить такого "бегемота".

Возможно, самая большая рыба в мире которую поймали

Он использовал плетеную леску, испытанную давлением в 45 кг, но при этом приходилось сопровождать рыбу на своей лодке, чтобы леска не оборвалась.

50-летний Бейкер рассказал, что эпическая битва продолжалась около семи минут. Он пытался измотать рыбу, затем подвел к поверхности воды, где уже смог затащить ее в лодку.

"Когда она появилась на поверхности воды, я не мог поверить глазам", — рассказал рыбак.

Когда же он затянул рыбу в лодку, испытал облегчение, упал на колени и благодарил Бога.

"Я не мог поверить, что мне это удалось, я был ошеломлен и просто опустошен", — пояснил он.

Рыбак также сказал, что это чужеродный вид, который завезли из восточной Азии. Он также объяснил, что ежедневно получает по десять благодарственных сообщений за то, что ему удалось вытащить этого монстра из водоема, так как его присутствие ставило под угрозу все местное рыболовство.

Самая большая рыба в мире: рекорд отменили

Бейкер — житель города Майами (штат Оклахома) — сохранил филе этой рыбы и поджарил его в качестве угощения. Однако IGFA не засчитает такой улов, поскольку рыба была поймана не на обычный крючок.

Куинтон Фелпс, профессор ихтиологии в Университете Миссури, сказал, что это была крупнейшая пресноводная рыба, которую он когда-либо встречал.

"Учитывая все исследования, которые я провел, по крайней мере относительно ловли рыбы на крючок и с помощью лески, это мировой рекорд в том, что касается пестрых толстолобиков", — отметил исследователь.

По его словам, он видел десятки тысяч пресноводных рыб, и это самая большая рыба в мире, которую поймали. Он оценивает возраст рыбы примерно в 40 лет, то есть это еще и одна из самых старых рыб в мире.

Напомним, что в текущем месяце тигровая акула атаковала рыбака на лодке у побережья Гавайев. После столкновения с акулой мужчина не получил никаких травм, но на его каяке остались следы от зубов хищницы.

Также сообщалось о том, что в Австралии крокодил съел человека: останки пропавшего рыбака были найдены в брюхе крупной рептилии.