Люди хотят, чтобы их оставили в покое: в Австрии туристический городок решил бороться с туристами

В городке проживает всего 800 человек, а вот туристов сюда каждый год ради красивых селфи приезжает миллион. Жители уже устали от чрезмерного внимания гостей и просто хотят, чтобы их оставили в покое.

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Жители самого популярного среди туристов города Гальштат в Австрии решили уменьшить количество туристов. Для этого они решили лишить их красивых селфи. Об этом сообщает Express.

Так, власти города вместе с жителями уже давно пытаются бороться с большой толпой туристов, но действия не приносят желаемого результата, поэтому было принято решение запретить делать селфи, ради которых и приезжает большинство туристов.

Для этого в наиболее привлекательном для съемок месте установили высокий забор, преградивший всю ту красоту, а туристы вынуждены возвращаться домой без красивых фото, что отражает у них желание ехать в Гальштат еще раз.

Мэр города Александр Шойц объяснил такие меры тем, что местные жители просто хотят, чтобы им дальше покой, ведь потоки туристов просто бесконечны – жителей городка 800, а наплыв туристов ежегодно составляет миллион человек.

Причем они в большинстве своем толпятся в одном месте — где вид на городскую церковь Гальштата. В результате чего там просто невозможно пройти.

Пока там установили временный деревянный забор, а окончательное решение о его судьбе будет принято после общественных обсуждений.

Ранее власти уже пытались снизить наплыв туристов в Гальштат, уменьшив лимит туристических автобусов, но этого оказалось мало.

Мэр города сказал, что хотел бы установить баннер, чтобы напоминать туристам, что в Гальштате живут люди.

Напомним, что в Таиланде американский турист провалился в люк глубиной 3 метра и был вынужден бродить по грязной канализации 3 дня, пока его не спасли.

Группа из 26 туристов из разных стран наслаждалась дайвингом в Красном море у египетского побережья. Однако лодка неожиданно перевернулась, и вместо ярких воспоминаний отпуск превратился в "ужас".