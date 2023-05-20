Кулинарный марафон: повар готовила 100 часов подряд ради нового мирового рекорда (видео)

Представители Книги рекордов Гиннесса признали усилия Хильды Бэсси, однако ищут доказательства подвига. Пока же первенство принадлежит Лате Тондону, который продержался 87 часов 45 минут.

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В Нигерии шеф-повар Хильда Бэсси готовила блюда 100 часов подряд, претендуя на новый мировой рекорд. Подробности стали известны британскому таблоиду Metro.

27-летний Хильда Бэсси из города Лагос начала готовить в своем ресторане в четверг 11 мая и закончила вечером в понедельник 15 мая — время отсчитывали большие электронные часы, установленные на стене.

Шеф-повар вместе со своей командой несколько месяцев тренировалась, готовились и делала медицинские обследования, желая убедиться, что сможет выполнить задуманное. Изначально она планировала продержаться 96 часов, но в последний момент увеличила время до сотни. Согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, можно было делать перерыв в пять минут за каждый час готовки.

"Нигерийская кухня — лучшая. Чем больше рецептов будет распространено, тем больше людей захотят их попробовать. Нигерийская еда — такая комфортная еда", — заявила Хильда Бэссии журналистам CNN.

Хильда Бэсси успела выполнить 110 заказов и приготовить более 55 различных блюд нигерийской кухни. Всем посетителям, которые приходили поболеть за повара, подавали еду бесплатно. Многие фанаты приходили каждый день, собираясь толпами возле стеклянной витрины, за которой готовила Бэсси.

"Ни одна женщина никогда не встанет и не скажет: "Я хочу готовить 100 часов". Даже 50 часов — это сногсшибательно, так что да, это хороший результат, и я так горжусь ею", — высказалась Анита Окири, одна из гостей ресторана.

16 мая Книга рекордов Гиннеса официально признала заслуги Хильды Бэсси, но заявила, что сначала нужно проверить доказательства и подтвердить кулинарный подвиг. Cейчас рекорд по наибольшему времени готовки принадлежит индийскому шеф-повару Лате Тондону, который в 2019 году продержался 87 часов 45 минут. Несмотря на решение комиссии, Хильда Бэсси уже стала героем в Нигерии и за ее пределами, ее поздравили несколько политиков и знаменитостей, включая президента Мухаммаду Бухари.

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