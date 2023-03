Шеф-повара звезд. Кто готовит для Бейонсе, Адель и Мадонны

Некоторые селебрити наверняка сами готовят себе еду, но чаще всего они пользуются услугами профессионалов. И они очень хороши в своем деле.

Кейт Миддлтон и Риз Уизерспун часто демонстрируют свои успехи на кухне. Однако, ясно, что селебрити, которые слишком заняты на съемках, или концертах, обращаются к услугам шеф-поваров. В материале "В тайном мире лучших частных шеф-поваров" рассказывается, что ест Рианна, какие тако предпочитает Барбра Стрейзанд и чем в концертном туре питается Бейонсе. А также, что надо сделать, чтобы стать шеф-поваром звезды. Об этом пишет Town & Country.

Речь в материале идет о шести шеф-поварах. Они могли бы стать шеф-поварами на кухне собственного ресторана, но предпочли кухни селебрити.

Впрочем, они не рассказали, сколько им платят за такую работу. По слухам, шеф-повара звезд зарабатывают сотни тысяч долларов в год.

Шеф-повар Рианны — Дебби Соломон

Дебби решила стать поваром, как и ее мать. Она окончила кулинарную школу в Париже, после переехала в Лос-Анджелес и начала работать в отеле Sunset Marquis в Западном Голливуде.

"Я проработала там пять лет и начала набирать частных клиентов, чтобы отточить свое ремесло", — рассказала Соломон. Она готовила для Рианны три дня, потом она наняла ее на вечеринку в честь "Супербоула", а потом Дебби уже готовила на ее 25-летие. На Рианну она уже работает 10 лет.

"Я тоже уроженка Карибского бассейна, так что у нас схожие вкусы, и я готовлю много блюд, на которых мы обе выросли. Она ест еду, которую любит, и прямо сейчас ей нравится все, что связано с бок-чой. Я просто обжариваю бок-чой с курицей или говядиной, добавляю болгарский перец, лук и тимьян — это очень вкусно", — поделилась рецептом, который нравится Рианне Дебби.

Майк Шанд — готовит для Бейонсе и Адель

Майк Шанд родился в Новой Зеландии на ферме. Так он и полюбил готовить из свежих продуктов.

К 1999 году он работал в ресторанах высокой кухни, получив степень в области кулинарного искусства, а совсем недавно, в 2018 году, получил степень бакалавра наук в Университете Пердью Глобал.

В 2007 году Майк немного поработал с Принсем во время его концертного тура The Earth Tour: 21 Nights in London. В 2010 году Шанд присоединился к мировому турне Бейонсе I Am, в котором ему предложили роль личного шеф-повара певицы.

Сейчас он продолжает готовить для Бейонсе и Jay-Z, иногда готовит и для других звезд, включая Адель.

"Я всегда замечаю, что нравится людям, слушать, когда они говорят мне, какое у них настроение, и умею готовить из всего, что есть под рукой, — и это то, что я люблю больше всего. Однако главная задача для меня заключается в том, чтобы продолжать готовить, не тратя на это все свое время", — поделился 42-летний Шанд.

У него есть собственная закусочная Love Baked Wings на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе. Также он открыл Elite Private Chefs, агентство по трудоустройству шеф-поваров.

Никки Мартин — шеф-повар Мадонны и Барбры Стрейзанд

Никки Мартин выросла в Калифорнии и всегда любила готовить.

"Я выросла с мамой, которая не готовила, но работала в пищевой промышленности. Я ходила с ней на конференции и увлекалась едой и вкусами — это по-настоящему меня заинтересовало", — рассказала Никки.

Но сначала она хотела стать врачом и даже поступила в Гарвард, впрочем вскоре оставив работу ради кулинарии.

"У меня появилось желание заботиться о людях, и я решила делать это с помощью еды — в этом мое призвание", — Мартин работала барменом, появлялась в программах Food Network, а потом стала шеф-поваром бара звезды кулинарии Майкла Вольтаджо. Затем она стала звездой кулинарных шоу и частным поваром.

Совсем недавно она готовила тако для Мадонны, Джоша Бролина и Барбры Стрейзанд.

Но больше всего ей понравилось готовить для Роберта Дауни-младшего.

"Роберт Дауни-младший — бесспорно — был лучшим. Он был таким загадочным, а его жена Сьюзен — просто прелесть. И независимо от того, насколько они были заняты, они собирались каждый вечер в 7 часов на семейный ужин", — рассказала Никки.

Майкл Дейн — готовит для Ника Джонаса, Приянки Чопры и Кристины Агилеры

Майкл Дейн начала готовить еще в четыре года, потому как бабушка, которая владела рестораном, не знала, как иначе отвлечь гиперактивного внука от шалостей.

Он был ресторанным менеджером, но быстро понял, что эта работа не для него. Так что Майкл закончил кулинарную школу Le Cordon Bleu в Лос-Анджелесе.

И его первым звездным клиентом стал бывший глава 20th Century Fox Television Гэри Ньюман.

"Он и его жена – гуманны. У них была ферма и ранчо в долине Санта-Инес, и они любили привозить домой в Санта-Монику удивительные продукты и вино", — говорит Дейн.

После его клиентами стали: Озззи Осборн, которому нравился тайский карри Дейна, Эшли Симпсон, Сфия Вергара и многие другие.

После случайной встречи на празднике 4 июля в прошлом году он стал шеф-поваром Ника Джонаса и Приянки Чопры.

У Ника диабет, как и у мужа Майкла, так что он смог подобрать для него идеальное меню, а Приянка без ума от его тушеной свинины адобо.

Шеф-повар Кайли Дженнер — Джонен Бро

В детстве Джонен готовила с мамой завтрак в их квартире в Новом Орлеане и представляла, что у них есть ресторан.

"Мне было, наверное, около шести лет, и это положило начало моей любви к кулинарии — в конце концов, я из Нового Орлеана, дома отличной еды и вкусов", — говорит шеф-повар. Она получила степерь бакалавра в Кулинарном институте шеф-повара Джона Фолса. А после случайно поработала по приглашению друга с Лилом Уэйном, что и стало началом ее карьеры, как частного повара.

"Мой друг был его штатным шеф-поваром, но когда ему нужен был перерыв, я подменяла его", — в итоге она стала работать на Трэвиса Скотта.

"В первый день, когда я встретила его, он сказал: "В здешней еде нет никаких приправ", и я сказала ему, что буду тем, кто спасет его от пресных блюд", — пошутила Бро.

Для Скотта, Кайли Дженнер и их детей она готовит блюда южной кухни: гамбо, джамбалаю, буррито с беконом, яйцом и сыром.

Корибелл Эрлинг — готовит для Серены Уильямс и Тайгера Вудса

"Я из Филадельфии, и сразу после окончания средней школы в 18 лет я пошла в кулинарную школу в центре города", — вспоминает Корибелл. После она работала с известными шеф-поварами, прежде, чем и сама стала шефом в Нью-Йорке.

Она работала в Таиланде и Вьетнаме, а потом участвовала в шоу Гордона Рамзи "Адская кухня". Именно тогда она и стала частным поваром. Тем более, что Рамзи сказал, ей что это для тех, кто "не умеет работать в команде".

Она работала на филантропа Девона Кросса, а когда разразилась пандемия – для частных поваров наступило "золотое" время. Год Корибелл работала на гольфиста Тайгера Вудса, а ее фирменные куриные крылышки Серена Уильямс назвала "лучшими, что она когда-либо ела".

