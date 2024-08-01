"Она очень приземленный человек": шеф-повар Ким Кардашьян назвал любимые блюда звезды (фото)

Высококлассный кулинар Джесси Хендерсон готовил изысканные блюда не только для Ким Кардашьян, но и для для всех ее родственников. За праздничные мероприятия звезда платила ему от 15 000 до 25 000 долларов США.

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Бывший шеф-повар звезды реалити-шоу, модели и предпринимателя Ким Кардашьян Джесси Хендерсон назвал ее любимое блюдо. Оно настолько обычное, что вы будете удивлены, сообщает Daily Mail.

Хендерсон работал на клан Кардашьян с 2021 по 2022 год, приготовив ряд изысканных блюд для 26-летней Кайли Дженнер и ее 43-летней сестры Ким.

Во время работы на основательницу SKIMS 34-летний кулинар создал множество аппетитных блюд на праздники всех ее родственников. Кроме этого, Джесси продемонстрировал свои таланты на пляже, отправившись в Доминиканскую Республику вместе с Ким в качестве ее личного повара. Там он узнал все об удивительной диете Ким и о том, какие блюда у него всегда должны быть под рукой.

Шеф-повар, который сейчас сосредоточен на собственном кулинарном реалити-шоу, подробно рассказал о различных блюдах, которые заставили Ким просить добавки. По словам Джесси, модель балует себя вредными блюдами, такими как "куриные отбивные с картофелем фри", а также "пастой без соуса". Он был ошеломлен любовью Ким к углеводам.

Находясь на Карибах, Ким отвела его в сторону и рассказала, что ей на самом деле нужно от ее личного повара: "Все, наверное, говорят тебе, что это киноа, овощи, но я просто хочу быть с тобой честным: я хочу куриные отбивные и пасту без соуса". Звезда всегда держит на кухне запасы соленых закусок, чтобы удовлетворять свой аппетит.

Джесси добавил: "Она очень приземленный человек и очень прямо говорила о своих желаниях. У нее на кухне всегда должны быть паста, картофель фри, куриные отбивные и бургеры".

Джесси Хендерсон — бывший шеф-повар Ким Кардашьян Фото: instagram.com/incognitobandito

Повар также поделился, что за один неформальный ужин ему платили "от 2 000 до 5 000 долларов", а тематические мероприятия приносили колоссальные "от 15 000 до 25 000 долларов". Свою работу Джесси характеризует так: "Я из тех шеф-поваров, которые делают все. Я не из тех, кто приходит и говорит: "Я не мою посуду". Я делал практически все".

Он по-прежнему поддерживает связь со звездой: ее команда часто обращалась к нему с приглашением в Калифорнию, чтобы он курировал ее ежедневные блюда. Хендерсон охарактеризовал Ким как "скромную, приземленную, практичную и трудолюбивую". И хотя знаменитость не стесняется есть гамбургеры и картошку фри, она компенсирует свои различные вредные привычки, придерживаясь жесткой программы тренировок.

Ранее, 19 июля, Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании своего сына. Звезда узнала, что у ее ребенка наследственное аутоиммунное заболевание. Модель также страдает заболеванием кожи, но вылечить его не может.