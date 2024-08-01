"Вона дуже приземлена людина": шеф-кухар Кім Кардаш'ян назвав улюблені страви зірки (фото)

Висококласний кулінар Джессі Хендерсон готував вишукані страви не лише для Кім Кардаш'ян, а й для для всіх її родичів. За святкові заходи зірка платила йому від 15 000 до 25 000 доларів США.

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Колишній шеф-кухар зірки реаліті-шоу, моделі та підприємця Кім Кардаш'ян Джессі Хендерсон назвав її улюблену страву. Вона настільки звичайна, що ви будете здивовані, повідомляє Daily Mail.

Гендерсон працював на клан Кардаш'ян із 2021 по 2022 рік, приготувавши низку вишуканих страв для 26-річної Кайлі Дженнер та її 43-річної сестри Кім.

Під час роботи на засновницю SKIMS 34-річний кулінар створив безліч апетитних страв на свята всіх її родичів. Крім цього Джессі продемонстрував свої таланти на пляжі, вирушивши до Домініканської Республіки разом із Кім як її особистий кухар. Там він дізнався все про дивовижну дієту зірки та про те, які страви у нього завжди мають бути під рукою.

Шеф-кухар, який зараз зосереджений на власному кулінарному реаліті-шоу, детально розповів про різні страви, які змусили Кім просити добавки. За словами Джессі, модель балує себе шкідливими стравами, такими як "курячі відбивні з картоплею фрі", а також "пастою без соусу". Він був приголомшений любов'ю Кім до вуглеводів.

Перебуваючи на Карибах, Кім відвела його вбік і розповіла, що їй насправді потрібно від її особистого кухаря: "Усі, напевно, кажуть тобі, що це кіноа, овочі, але я просто хочу бути з тобою чесною: я хочу курячі відбивні та пасту без соусу". Зірка завжди тримає на кухні запаси солоних закусок, щоб задовольняти свій апетит.

Джессі додав: "Вона дуже приземлена людина і дуже прямо говорила про свої бажання. У неї на кухні завжди мають бути паста, картопля фрі, курячі відбивні та бургери".

Джессі Гендерсон — колишній шеф-кухар Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/incognitobandito

Кухар також поділився, що за одну неформальну вечерю йому платили "від 2 000 до 5 000 доларів", а тематичні заходи приносили колосальні "від 15 000 до 25 000 доларів". Свою роботу Джессі характеризує так: "Я з тих шеф-кухарів, які роблять усе. Я не з тих, хто приходить і каже: "Я не мию посуд". Я робив практично все".

Він, як і раніше, підтримує зв'язок із зіркою: її команда часто зверталася до нього із запрошенням до Каліфорнії, щоб він курирував її щоденні страви. Гендерсон охарактеризував Кім як "скромну, приземлену, практичну та працьовиту". І хоча знаменитість не соромиться їсти гамбургери та картоплю фрі, вона компенсує свої різні шкідливі звички, дотримуючись жорсткої програми тренувань.

Раніше, 19 липня, Кім Кардаш'ян розповіла про рідкісне захворювання свого сина. Зірка дізналася, що у її дитини спадкове аутоімунне захворювання. Модель також страждає на захворювання шкіри, але вилікувати його не може.