Как приготовить самые вкусные голубцы: советы от шеф-поваров

Голубцы очень популярное блюдо и приготовить его можно по разным рецептам.

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Если вы решили готовить голубцы, то стоит запомнить несколько простых правил. Они вам пригодятся, если будете готовить голубцы с любой начинкой и по любому полюбившемуся вам рецепту. Фокус собрал полезные советы от шеф-поваров.

Капусту лучше выбирать молодую – у нее нежные листья. Но если у вас белокочанная капуста с жесткими плотными листьями, то срежьте жесткие волокна, отварите листья и слегка отбейте кулинарным молоточком.

Не выбрасывайте грубые внешние листья. Они понадобятся, чтобы выстелить дно кастрюли, — тогда при приготовлении голубцы не подгорят.

Голубцы на сковороде Фото: Скриншот

Голубцы можно готовить не только из белокочанной капусты. Можно использовать пекинскую капусту, или савойскую. Из нее получается особенно вкусно.

Если готовите из пекинской капусты, то можно в начинку с куриным фаршем добавить немного кунжутного масла и соевого соуса.

Идеальный фарш для голубцов: смесь свинины и говядины. А вот с крупой есть варианты. Если хочется попробовать что-то новое, возьмите вместо риса другую крупу:

перловку;

пшено;

гречку;

булгур;

кус-кус;

киноа;

чечевицу.

Кус-кус варить не надо, а просто замочить в горячей воде на 10-12 минут.

Добавьте в мясные голубцы репчатый лук, морковку и круглозерный рис, который хорошо держит текстуру при долгой варке. Посолите, перемешайте и дайте постоять. Для сочности можно добавить в начинку сметану или мягкий сыр.

Фарш можно взять готовый, или приготовить самостоятельно. Шеф-повара обычно рубят фарш ножом, так получается более сочно.

Голубцы можно приготовить и с рыбой. Выбирайте треску, тихоокеанского палтуса, минтая. Отличное сочетание — савойская капуста с семгой. Семгу надо нарезать мелкими кубиками, добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и сливки. Перемешать и дать постоять. Можно добавить немного манки. Листья савойской капусты отварите 30–40 минут. Потом заверните начинку и тушите до готовности рыбы. Подавайте со сливочным соусом.

Голубцы с рыбой Фото: 1000.menu

Слегка отварите рис для начинки, тогда он не будет впитывать сок из мяса, начинка останется сочной, а голубцы будут мягкими.

Голубцы не будут пригорать, если готовить их в чугунной посуде или кастрюле с толстым дном.

Чтобы голубцы не развалились во время приготовления, их кладут швом вниз. Можно предварительно обжарить голубцы.

Голубцы заливают смесью томатного соуса и сметаны. Или же вы можете добавить только томатный соус. Также голубцы можно поливать соусом уже в тарелке. Классические соусы — сметанный с чесноком и зеленью и томатный с болгарским перцем и морковью. Голубцы с рыбными начинками будут хорошо сочетаться с сушеным тимьяном, кориандром, копченой паприкой, сушеным базиликом и орегано.

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